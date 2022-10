A Milano spunta un murale con Angelina Jolie e i segni della mastectomia

ROMA – In Piazza San Babila, nel centro di Milano, è apparso un nuovo murale dal titolo ‘Love Yourself’. L’opera, realizzata in occasione della giornata mondiale contro il cancro al seno da aleXsandro Palombo, è un ritratto di Angelina Jolie con i segni della mastectomia che nulla tolgono alla sua bellezza, un potente messaggio di sensibilizzazione con cui l’artista ha voluto celebrare la forza delle donne e il loro coraggio, e demistificare le cicatrici della mastectomia.

‘Love Yourself’ è anche un’acuta riflessione sulla società dell’immagine e dell’apparire, che tende a disumanizzare tutto obbligandoci a vivere in un mondo fatto di finzione e perennemente in fuga dalla realtà.

L’ARTE SOCIALE DI ALEXSANDRO PALOMBO

Non è la prima volta che Palombo tratta la tematica della prevenzione, già nel 2015 aveva realizzato la serie di opere dal titolo “SURVIVOR”, divenuta popolare in tutto il mondo. Sette anni fa l’artista aveva ritratto le eroine dei cartoon come sopravvissute al cancro al seno e con i segni della mastectomia, dalle principesse Disney come Biancaneve, Jasmine, Cenerentola, Ariel, Aurora e Tiana, fino a Marge Simpson, Wonder Woman, Olivia, Wilma Flintstone, Betty Boop e Jessica Rabbit.

Anche in quel caso l’intento dell’artista era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica alla prevenzione del tumore del seno, una potente riflessone sulla malattia, la mastectomia e i suoi effetti, identità femminile e accettazione e sull’importanza della diagnosi precoce del tumore.

Palombo è il pioniere dell’arte sociale, una corrente artistica che ha iniziato a costruire quasi 30 anni fa e che oggi prosegue nel suo percorso di ricerca concentrandosi sulla cultura pop, la società, le disuguaglianze, l’inclusione e la diversità, l’etica e i diritti umani. Le sue opere sono un’analisi puntuale della società contemporanea ed attraverso il linguaggio visivo spingono l’osservatore alla riflessione, per sovvertire gli stereotipi sociali, per denunciare e sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni di importanza globale. Alcune delle sue opere più celebri sono anche entrate a far parte dei fondi delle collezioni permanenti di autorevoli istituzioni.

Tra i suoi lavori più importanti c’è ‘Just Because I Am a Woman’ con i volti delle donne della politica mondiale vittime di violenza, acquisita nel 2021 dal Museo delle Arti Decorative del Louvre di Parigi e entrata a far parte dei fondi della collezione nazionale permanente.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it