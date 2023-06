Nuovo sfregio al murale dei Simpson nel Memoriale della Shoah

ROMA – Delle X nere disegnate sulle stelle di David per cancellarne la memoria, il nuovo sfregio antisemita questa mattina sulla seconda opera dei Simpson al Memoriale della Shoah di Milano. A distanza di poche settimane, è stato vandalizzato anche il secondo murales di aleXsandro Palombo della serie ‘Binario 21, I Simpson deportati ad Auschwitz’ al Memoriale della Shoah, realizzato il 27 gennaio in occasione della giornata della Memoria. Il primo era stato sfregiato nel giorno dello Yom HaShoah, la giornata del ricordo degli ebrei che furono uccisi durante l’Olocausto. Palombo aveva ritratto la famiglia Simpson deportata nei campi di concentramento nazisti per raccontare il prima e il dopo la deportazione, una riflessione profonda sull’orrore dell’Olocausto e un monito a custodire la memoria.



Dalla sua pagina Instagram, riporta una nota, il Memoriale della Shoah denuncia il nuovo atto e scrive “questa mattina abbiamo trovato di nuovo uno dei murales di aleXsandro Palombo danneggiato, quello che finora era rimasto intatto. Esattamente come accaduto qualche settimana fa. Torniamo a chiederci cosa possa spingere a decidere di prendere e imbrattare un’opera in memoria della deportazione nazifascista?”.



L’opera di Palombo è divenuta famosa in tutto il mondo ed è una rielaborazione del tema della Memoria, un monito a educare e non dimenticare. Il Memoriale della Shoah di Milano è un luogo di incontro e confronto, che sorge nello spazio in cui tra il 1943 e il 1945 migliaia di ebrei e oppositori politici sono stati deportati verso i campi di concentramento e sterminio nazifascisti. Da inizio gennaio 2023 è stato visitato da oltre 90.000 persone, di cui oltre 42.000 studenti.