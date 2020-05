VIDEO | Assistenti civici, De Luca: “Li vedremo in giro col saio, il governo ha riesumato Jacopone da Todi”

NAPOLI – Il governo ha deciso di adottare una straordinaria operazione che definirei mistica: 60mila assistenti volontari che possono fare moral suasion, cioe’ esercizi spirituali. Vedremo 60mila persone in giro con un saio con sopra scritto “e’ colpa tua” aggirarsi nei vicoli nei mercati, tra gli stand di venditori di frutta”. Cosi’ il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.

“Si sono formati alla scuola del niente e saranno chiamati a fare il nulla. Possiamo consolarci – ha detto De Luca – perche’ il governo rida’ vita dopo 8 secoli al movimento degli spirituali, gli allievi di Umbertino da Casale e Jacopone da Todi che andranno in giro per i centri storici a portare buone novelle. Mi auguro che non vengano a bussare alle 3 del pomeriggio quando qualcuno si sara’ appena assopito per fare mezz’ora di pennichella a ristoro delle tante tensioni che vengono da Roma”.

