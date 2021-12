Mariah Carey si conferma la regina del Natale in musica

ROMA – È Mariah Carey la regina indiscussa del Natale. Lo certifica la piattaforma Spotify con i dati della canzoni natalizie registrati tra il 1 novembre e il 9 dicembre. ‘All I Want for Christmas Is You‘ della cantautrice americana è stato, infatti, il brano con il più alto numero di stream: ben 8 milioni, a livello globale, nel solo 2021 e un miliardo in totale dalla sua uscita. Sul podio di quest’anno delle canzoni dedicate alla festa più amata anche ‘Last Christmas‘ dei Wham! e ‘It’s Beginning to look a Lot like Christmas‘ di Michael Bublé.



Se si guarda alla classifica di tutti i tempi la palma d’oro delle canzoni dedicate al Natale spetta ancora a ‘All I Want for Christmas Is You’ seguita da ‘Last Christmas’ degli Wham, ‘Santa Tell Me’ di Ariana Grande, ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ di Michael Bublé e da ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ di Brenda Lee. Solo dopo arrivano i classici senza tempo, come ‘Silent night’, ‘Tu scendi dalle stelle’, ‘Jingle bells’, ‘White Christmas’ e ‘We Wish You a Merry Christmas’, solo per citare le più conosciute.