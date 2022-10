“Sindacati nazisti e traditori dei lavoratori”, imbrattata la sede Cgil di Imperia

GENOVA – Scritte ingiuriose e no Vax sulla sede della Cgil di Imperia comparse nella notte. “Sindacati nazisti”, “Traditori dei lavoratori” sono alcuni dei messaggi scritti con spray rosso sulla sede del sindacato di via De Sonnaz. Sull’episodio indaga la Digos. “Abbiamo denunciato l’episodio alle autorità competenti. La via è piena di telecamere e confidiamo che gli autori di questi gesti vigliacchi e di sfregio verranno presto individuati”.

Solidarietà espressa dal senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino: “Esprimo solidarietà alla Cgil di Imperia vittima di un vile danneggiamento con scritte infami indirizzate alle donne e agli uomini del sindacato, con cui nel corso del mio mandato da assessore regionale ho fattivamente collaborato”.

Solidarietà anche dal Partito democratico locale: “Questa mattina Imperia si è svegliata più buia del solito- scrivono i dem, in una nota- questo gesto è sintomo del clima di tensione che, negli ultimi tempi, si percepisce sempre più intenso. Il Partito democratico sarà sempre al fianco di coloro che difendono i diritti e si battono per la libertà di espressione”.

C’è anche la solidarietà della Uil Liguria ai colleghi sindacalisti della Cgil Imperia. “Troppo spesso le sedi sindacali vengono prese di mira da militanti antidemocratici che, a vario titolo, pensano di poter silenziare il sindacato confederale, una voce libera e autorevole che, durante le tante fasi critiche attraversate da questo Paese, ha sempre tenuto unito il mondo del lavoro ed è stato accanto ai cittadini e ai pensionati- scrive il segretario della Uil Liguria, Mario Ghini- mi rivolgo a chi agisce nell’ombra: noi siamo sempre stati coerenti e voi? Nell’invito alla responsabilità generale, la Uil Liguria si stringe attorno alla Cgil, alla quale esprime tutta la sua solidarietà”.

