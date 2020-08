Italia veleggia a Genova per ‘Marina militare nastro rosa’

ROMA – L’Italia in acqua per la prima edizione del ‘Marina militare nastro rosa’, il campionato di vela offshore che anticipa il Giro a vela 2021. Numerose le partecipazioni importanti di atleti e medaglie d’oro, ma anche sponsor istituzionali e iniziative di beneficenza. L’evento, a Genova dal 30 agosto al 6 settembre), è realizzato in collaborazione con Enit, Ics-Istituto per il Credito Sportivo, Fincantieri, Valore Paese Fari e Città di Genova.

DA GENOVA A PARIGI 2024 IL PASSO È BREVE

– Parte il Campionato Europeo 2020 della futura disciplina olimpica 2024 Double Mixed Offshore. Salpa infatti dalla città di Genova, futura Capitale Europea dello Sport 2024 e sede del Grand Finale della The Ocean Race 2022-23. In attesa di andare in acqua per l’Olimpiade di Tokyo (il prossimo anno) dal Porto Antico del capoluogo ligure dove sarà allestito il villaggio di regata aperto al pubblico e alla città – spiega ancora la nota di presentazione della regata – si punta direttamente ai Giochi del 2024 che ritornano in Europa e che per la vela si disputeranno a Marsiglia. Questo Europeo sarà una ‘regata Lunga’ (tre notti e tre giorni) su imbarcazioni condotte da sole due persone, un uomo ed una donna su imbarcazioni di 30 piedi (circa 10 metri) tutte uguali e fornite dagli organizzatori. All’Europeo parteciperanno 9 team in rappresentanza di 9 nazioni. Tra i concorrenti ci saranno diversi medagliati Olimpici. Tra i partecipanti spiccano i nomi di Iker Martinez, Dee Caffari, Marie Riou, Natalia Via DuFresne. per l’Italia parteciperanno Claudia Rossi e Matteo Mason. Il percorso prevede la partenza da Genova con passaggio allo scoglio della Giraglia, isola di Gorgona, Isola di Pianosa, Secche della Meloria, isola del Tinetto e un bastone finale nelle acque di Genova per un totale di 300 miglia. L’evento ospiterà anche attività di raccolta fondi a favore di Airc.

IL PERCORSO

– A bordo dei moderni L30, gli equipaggi misti composti da atleti professionisti, una donna e un uomo- prosegue il comunicato- navigheranno in mare aperto per oltre 330 miglia nautiche partendo da Genova, in un percorso delimitato da alcune delle più suggestive location gestite da Valore Paese, per tornare dopo tre giorni di navigazione alla linea di arrivo di Porto Antico. Il programma prevede delle regate di qualificazione su un percorso breve, circa 100 miglia nautiche, e la regata finale su un percorso lungo di circa 330 miglia nautiche. I percorsi definitivi saranno confermati a ridosso della partenza anche in base alle condizioni meteo, in ogni caso il programma di massima prevede: Percorso: Genova – La Giraglia – Isola Gorgona – Isola Pianosa – Secche Meloria – Tinetto – Genova.

LA BARCA

– Lungo poco più di 9 metri, il nuovo One Design L30 è frutto delle idee dell’olimpionico ucraino Luka Rodion (medaglia d’argento ad Atene sullo skiff 49er) e della matita dello yacht designer Andrej Justin. Un barca moderna e performante, rigorosamente monotipo, all’avanguardia nei contenuti tecnici e trasportabile in maniera veloce ed economica. L30 OD è concepita per le regate Double Mix Offshore, nuova disciplina olimpica per Parigi 2024.

I PROTAGONISTI

– Nove equipaggi in rappresentanza di Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia. Principato di Monaco, Olanda e Spagna si contenderanno il 2020 Marina Militare Eurosaf Mixed Offshore European Championship. Per il Belgio la coppia Gerckens/Faguet con alle spalle molte miglia sui Class40 per lui e un’intensa attività internazionale di Match Racing per lei. L’equipaggio francese composto da Schwartz/Riou ha consolidato l’esperienza nella vela d’altura con Benjamin Schwartz che ha partecipato a varie regate dei circuiti Swan e J per finire a far parte dell’equipaggio di Spindrift nel tentativo di record del Jules Verne Trophy, Marie Riou, dopo due partecipazioni alle olimpiadi 2012 e 2016 e tre campionati mondiali vinti sul Nacra 17 insieme a Billy Besson, ha fatto parte dell’equipaggio di Dongfeng Race Team vincitore della Volvo Ocean Race 2017/2018 per poi essere premiata con il Rolex World Sailor of the Year awards nel 2018 insieme alla compagna di equipaggio Carolijn Brouwer. In rappresentanza della Germania l’attuale detentore del campionato europeo di classe Rasmus Topsch con il suo Sharifa Racing mentre la Gran Bretagna si presenta sulla linea di partenza con l’equipaggio composto da James Harayda e Dee Caffari, Il 22enne nativo di Singapore Harayda si presenta sulla starting line in compagnia di un mito della vela oceanica, per lei un giro del mondo in solitaria contro i venti dominanti (prima donna al mondo), un Vendee Globe e due Volvo Ocean Race. Per l’Irlanda un team agguerrito composto da Conor Fogerty e Susan Glenny con entrambi molte miglia di oceano alle spalle. Claudia Rossi e Matteo Mason rappresenteranno l’Italia; Claudia ha alle spalle una vasta esperienza in monotipo con due titoli europei consecutivi (2016-2017) nella classe J70. Dopo le soddisfazioni nelle classi montotipo Claudia si è avventurata nelle classi olimpiche prima con il 49erFX e ora nella nuova classe olimpica mista offshore che debutterà a Parigi 2024, con l’esperto Matteo Mason compagno di molte regate e con svariate partecipazioni ai circuiti di regate monotipi e offshore. Jean Rodelato e Blandine Medecin correranno in rappresentanza del Principato di Monaco; per loro molte regate tra le boe in svariate classi monotipo. Per l’Olanda troviamo come skipper Annamieke Bes con due partecipazioni alle olimpiadi di Atene 2004 e Pechino 2008 dove vinse l’argento nella classe Yngling, nel 2017/2018 era a bordo di Team Sun Hung Kai/Scallywag durante la Volvo Ocean Race. A rappresentare la Spagna sarà il campione olimpico Iker Martinez in coppia con Natalia Via Dufresne, Iker Martinez insieme al compagno Xavi Fernandez sono due leggende della vela spagnola: per loro un oro ai giochi olimpici di Atene nel 2004 e un argento a Pechino 2008 mentre nel 2011 vincono il Rolex World Sailor of the Year Awards. Anche per Iker due partecipazioni alla Volvo Ocean Race come skipper di Team Telefonica e Mapfre, in questa nuova avventura sarà in equipaggio con la due volte medaglia d’argento alle olimpiadi di Barcelona 1992 (classe Europa) e Atene 2004 (classe 470) per lei 4 campagne olimpiche all’attivo.

LA REGATA VIRTUALE

– Come ogni regata che si rispetti, anche questo europeo ha la sua versione online grazie alla partnership con Virtual Regatta. Scaricando l’applicazione VR sul proprio dispositivo, sarà possibile regatare in diretta ‘contro’ gli atleti del campionato. La regata sarà inoltre live grazie al sistema di Tracking Online TracTrac.

IL PROGRAMMA

– 30/8: Apertura Villaggio di regata in Porto Antico di Genova; 31/8: Talk show con i campioni del giro del mondo a vela (ore 19); 1/9: Regata inshore con media a bordo; 2-5/9: Regata Offshore MM EMOEC 2020, Regata Virtuale in diretta sul maxischermo del villaggio; 3/9: Regata barche a vela radiocomandate; 5/9: Premiazione MM EMOEC 2020; 6/9: Charity Dinner in favore di AIRC allo Yacht Club Italiano. E inoltre: Stand di Marina Militare, Capitaneria di Porto, AIRC; ‘Naviga per la ricerca’ con AIRC, esperienze di vela per beneficenza; introduzione alla vela con il Circolo Nautico Mandraccio; visite guidate sull’imbarcazione della Capitaneria di Porto; la Lanterna di Genova si illumina in Rosa per Airc (31/8 e 6/9).

PARTNER/ORGANIZZATORI

– Title Partner: Marina Militare. Presenting Sponsor: Fincantieri Official. Sponsors: Enit Agenzia Nazionale del Turismo; ICS Istituto per il Credito Sportivo; Valore Paese Fari. Media Partner: Gazzetta dello Sport. Tech Partner: TracTrac. Institutional Partners: Federazione Italiana Vela; Eurosaf; Comune di Genova; Porto Antico di Genova; Yacht Club Italiano; Circolo Nautico Mandraccio. Organized by: Difesa Servizi e Sailing Series International.