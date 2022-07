Elezioni, De Luca: “Sono depresso, ci stanno rovinando pure agosto”

NAPOLI – “Sono un po’ depresso anche perché ci stanno rovinando pure agosto. La cosa che mi intristisce è la convinzione che io ho che dopo il 25 settembre staremo esattamente come oggi, se non peggio di oggi. Mi auguro soltanto che i nostri concittadini diano il loro consenso non a quelli che sono nemici del Sud e si preparano a togliere altre risorse al Sud, cioè ai nostri figli. Valorizziamo quelli che intendono difendere il Sud e la Campania in modo particolare”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione di Bct Music Festival e Un’estate da Re a palazzo Santa Lucia.

