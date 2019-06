Caldo africano su tutta l’Italia, ma stanno per tornare violenti temporali

ROMA – Il termometro sale. L’ondata di calore che sta investendo l’Italia in queste ore ha portato il Ministero della Salute a contrassegnare ben sedici città con il bollino rosso. L’appello alla cautela non è rivolto solo alle categoria a rischio (anziani, bambini, malati), ma pure alle persone sane, perché il caldo potrebbe produrre anche su di loro effetti negativi.

Le città a rischio per oggi 28 giugno sono Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Napoli, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

L’eccezionale ondata di calore dovrebbe terminare intorno alla metà della prossima settimana, quando torneranno temporali anche violenti a causa della “grande quantità di energia che si sta accumulando nei bassi strati grazie alle temperature bollenti e agli alti tassi di umidità”, spiegano da ilmeteo.it. In queste particolari “condizioni meteo maggiormente esposte saranno le regioni del Nord con la possibilità concreta di grandinate e forti colpi di vento in particolare su Piemonte, Lombardia e Veneto. Non è da escludere la formazione dei temibili temporali a supercella in grado di generare in aree limitate nubifragi e anche tornado”.

I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER FRONTEGGIARE IL CALDO