Amazonas seizes 313.000 euros in illegal wood

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – The largest seizure of illegal wood in 2021 was carried out in Amazonas this week. The Environmental Policing Battalion (BPAmb) captured in a private port in the city of Humaitá about 600 cubic meters of wood criminally extracted from the Amazon rainforest. The cargo is valued at 313.000 euros.

The seizure is part of Operation Tamoiotatá, launched in March 2021 and which aims to curb deforestation and illegal burning in the south of the state. The action integrates the State Secretariat for the Environment (Sema), the Amazonas Environmental Protection Institute (Ipaam) and the Deputy Executive Secretariat for Integrated Planning and Management (Seagi) of the Amazonas Public Security Secretariat (SSP-AM).

According to a BPAmb report, the wood cargo was transported by ferry from the cities of Novo Aripuanã and Maué and was destined for companies based in Contagem (in the state of Minas Gerais) and Florianópolis (in the state of Santa Catarina).

Illegal logging in the Amazon region is also the subject of an investigation against the Minister of the Environment, Ricardo Salles. This Thursday (27), the Federal Police, which leads the case, informed the Supreme Federal Court that they see “strong indications” that the minister is involved in a “serious scheme to facilitate the smuggling of forest products”.

AMAZONAS, SEQUESTRO RECORD DI LEGNAME DI CONTRABBANDO IN BRASILE

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – La più grande confisca dell’anno di legname raccolto illegalmente in Brasile è stata effettuata in settimana nello Stato di Amazonas.

Il Batalhão de Policiamento Ambiental (BpAmb) ha sequestrato circa 600 metri cubici di legname ottenuto illegalmente dalla foresta amazzonica in un porto privato nella cittadina di Humaità, vicino al confine meridionale con lo Stato di Rondonia.



Il carico rinvenuto è stato valutato circa due milioni di reais, più di 300mila euro. La confisca è stata eseguita nell’ambito dell’Operação Tamoiotatá, lanciata nel marzo 2021 con l’obiettivo di mettere fine alla deforestazione e ai roghi illegali nel sud dello Stato.



All’operazione hanno partecipato anche la Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), l’Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e la Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (Ssp-Am).

Stando al Bpamb, il carico di legname è stato trasportato con un traghetto proveniente dalle città di Novo Aripuanã e Maué ed era destinato a delle aziende di base a Contagem e Florianopolis, rispettivametne negli Stati di Minas Gerais e Santa Caterina; entrambi, in modo particolare quest’ultimo, diverse migliaia di chilometri più a sud.



Lo sfruttamento illegale di legname in Amazzonia è anche l’oggetto di un’indagine in corso nei confronti del ministro dell’Ambiente, Ricardo Salles. Ieri la polizia federale, responsabile del caso, ha informato il Supremo Tribunal Federal che ci sono “gravi indizi” che il dirigente del governo del presidente Jair Bolsonaro sia coinvolto in “uno schema di rilievo di facilitazione di contrabbando di prodotti forestali”.

AMAZONAS APREENDE R$2 MILHÕES EM MADEIRA ILEGAL

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – A maior apreensão de madeira ilegal de 2021 foi realizada no Amazonas nesta semana. O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) capturou em um porto particular na cidade de Humaitá cerca de 600 metros cúbicos de madeira extraídos de forma criminosa da floresta amazônica. A carga é avaliada em R$ 2 milhões.

A apreensão faz parte da Operação Tamoiotatá, lançada em março de 2021 e que temo objetivo de coibir o desmatamento e as queimadas ilegais no Sul do estado. A ação integra a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com o BPAmb, a carga de madeira foi transportada por balsas vindo das cidades de Novo Aripuanã e Maué e tinha como destino empresas sediadas em Contagem (no estado de Minas Gerais) e Florianópolis (no estado de Santa Catarina).

A exploração ilegal de madeira na região amazônica também é objeto de investigação contra o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Nesta quinta-feira (27), a Polícia Federal, que comanda o caso, informou ao Supremo Tribunal Federal que vê “fortes indícios” de que o ministro esteja envolvido em um “grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais”.