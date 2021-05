Brazilian minister is investigated for environmental violations

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – The Federal Police is conducting a search and seizure at the addresses of Minister Ricardo Salles and at the Ministry of the Environment. The operation investigates the alleged involvement of Minister Ricardo Salles in a scheme to facilitate the smuggling of forest products. It is the first time in history that an Environment Minister has been accused of environmental violations.

The operation known as Akuanduba, a name of indigenous origin, took place yesterday morning (19) in the Federal District and two other states, São Paulo and Pará. The order was issued by the judge of the Supreme Federal Court (STF), Alexandre de Moraes, which also determined the breach of confidentiality of Ricardo Salles and the removal from office of the president of the Brazilian Institute for the Environment and Renewable Natural Resources (Ibama), Eduardo Bim.

In his decision, Moraes stated that he “takes into account the testimonies, documents and data that signal for the existence” of the contraband scheme. Salles’ role in the criminal scheme was evidenced after the seizure of illegal timber exported from Pará in the United States. The US authorities did not accept the documents and filed a complaint with the Brazilian court in January this year.

Salles said in a statement to the press that he was surprised by the investigation and called it “exaggerated” and “unnecessary”, denying involvement in environmental crimes. The operation, in any case, hinders Brazil’s relations with the United States, which has been demanding more effective measures to combat deforestation and environmental preservation.

According to a survey published by Carta Capital magazine, in the last year the government signed 721 measures that impact the environment. Among them, 76 institutional reforms, 36 privatization measures, 36 revisions of rules, 34 of flexibility and 22 of deregulation.

BRASILE. MINISTRO DELL’AMBIENTE INDAGATO PER CONTRABBANDO DI LEGNAME

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – La polizia federale del Brasile sta conducendo perquisizioni e confische nell’ambito di un’indagine sul ministro dell’Ambiente, Ricardo Salles.

Le operazioni mirano a verificare il presunto coinvolgimento di Salles in uno schema di facilitazione del contrabbando di prodotti forestali. È la prima volta che un ministro dell’Ambiente brasiliano è accusato di violazioni di questo tipo.

L’operazione ha il nome di origine indigena ‘Akuanduba‘ ed è scattata in settimana nel distretto federale della capitale e in due Stati federali, San Paolo e Parà. L’ordine è stato emesso dal giudice del Supremo Tribunal Federal (Stf) Alexandre de Moraes, che ha anche provocato il licenziamento del presidente dell’Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim.

Nella sua decisione, Moraes ha affermato di aver “tenuto in conto le testimonianze, i documenti e le informazioni che segnalano l’esistenza” di uno schema di contrabbando. Il ruolo di Salles nello schema criminoso è emerso dopo una confisca di legname importato illegalmente negli Stati Uniti dal Parà. Le autorità americane non hanno accettato i documenti e hanno effettuato una denuncia presso la giustizia brasiliana a gennaio di quest’anno.

Salles, tramite un comunicato inviato alla stampa, si è detto sorpreso dell’indagine che ha definito “esagerata” e “non necessaria” e ha negato ogni coinvolgimento. L’operazione, comunque, rende più complesse le relazioni tra Brasile e Stati Uniti. Washington ha infatti chiesto in diverse occasioni misure più efficaci per combattere la deforestazione e preservare l’ambiente.

Stando a una ricerca effettuata dal progetto Política Por Inteiro e pubblicata in esclusiva dalla rivista Carta Capital, il governo ha approvato quest’anno 721 provvedimenti che hanno avuto un impatto negativo sull’ambiente. Tra questi ci sono 76 riforme istituzionali, 36 misure di privatizzazione, 36 revisioni di leggi, 34 di flessibilità a 26 di deregolamentazione.

MINISTRO BRASILEIRO É INVESTIGADO POR VIOLAÇÕES AMBIENTAIS

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão em locais ligados ao Ministro do Meio Ambiente (MMA), Ricardo Sales. A operação apura suposto envolvimento em esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais. É a primeira vez na história que um Ministro do Meio Ambiente é acusado de violações ambientais.

A operação conhecida como Akuanduba, nome de origem indígena, atuou na manhã de ontem (19) no Distrito Federal e mais dois estados, São Paulo e Pará. A ordem foi expedida pelo juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que também determinou a quebra de sigilo de Ricardo Salles e o afastamento do cargo do presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim.

Em sua decisão, Moraes afirmou que “leva em conta os depoimentos, os documentos e os dados que sinalizam para a existência” do esquema de contrabando. O papel de Salles no esquema criminoso foi evidenciado após a apreensão nos Estados Unidos de madeira ilegal exportada do Pará. As autoridades norte-americanas não aceitaram os pareceres e fizeram a denúncia à Justiça brasileira em janeiro deste ano.

Salles afirmou em depoimento à imprensa ter sido surpreendido pela investigação e chamou-a de “exagerada” e “desnecessária”, negando o envolvimento com crimes ambientais. A operação de qualquer forma atrapalha as relações do Brasil com os Estados Unidos, que vinha cobrando medidas mais efetivas no combate ao desmatamento e preservação ambiental.

Segundo levantamento do Monitor Política Por Inteiro, divulgado com exclusividade pela revista Carta Capital, o governo assinou no último ano 721 medidas que impactam o meio ambiente. Entre elas, 76 reformas institucionais, 36 medidas de desestatização, 36 revisões de regras, 34 de flexibilização e 22 de desregulação.