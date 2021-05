Il Venezia Calcio è in serie A. Brugnaro: “Giornata storica”

VENEZIA – “Oggi è una giornata storica, bellissima per Venezia. Abbiamo visto una grande squadra, sostenuta da una bella società con dei tifosi che, anche a distanza, ci hanno fatto comunque sentire il loro supporto. A loro è dedicata la vittoria, come a tutta la città”. La riconquista della massima seria ha fatto provare “emozioni fortissime, che ci hanno fatto tornare indietro di tanti anni. Adesso si guarda al futuro e alla serie A. Ancora grazie a nome della città e in bocca al lupo al Venezia Calcio per la nuova avventura”. Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha salutato nella notte il ritorno del Venezia in serie A dopo 19 anni, grazie al pareggio 1 a 1 con il Cittadella ottenuto al Penzo.

