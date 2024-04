Coppa Italia, stasera Lazio-Juventus: dove vedere la partita in tv

L’andata è terminata 2-0 per i bianconeri

ROMA – Mentre l’Inter festeggia con anticipo di 5 giornate lo scudetto, prosegue il grande calcio con le partite di Coppa Italia. Questa sera Lazio e Juventus scenderanno in campo per la prima delle due gare di ritorno delle semifinali. L’andata è terminata 2-0 per i bianconeri. Domani, invece, sarà il turno di Atalanta-Fiorentina.

LAZIO-JUVENTUS, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV

I diritti della Coppa Italia sono stati acquistati in esclusiva fino al 2027 da Mediaset. Lazio-Juve sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, dalle ore 21.00 e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. La telecronaca è di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Inviati Francesca Benvenuti e Gianni Balzarini.

Il prepartita della sfida, con la conduzione di Monica Bertini, a partire dalle ore 20, sarà visibile sul Canale 20 e in streaming.

I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, sempre condotti da Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.