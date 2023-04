Tg Politico Parlamentare, edizione del 28 aprile 2023

IL DEF PASSA TRA LE POLEMICHE, TENSIONI ALLA CAMERA PD-FDI

Dopo lo ‘scivolone’ di ieri per le assenze in maggioranza, il Parlamento approva la nuova relazione sullo scostamento di bilancio tra le proteste dell’opposizione. L’ok prima alla Camera e nel pomeriggio al Senato. Ieri a Montecitorio non era stato raggiunto il quorum necessario. Il Governo in un Consiglio dei ministri ‘lampo’ ha quindi approvato un nuovo documento mentre la premier Meloni era a Londra. “Spero che dagli errori si impari”, ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Momenti di tensione con bagarre si sono registrati a Montecitorio dopo che il capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti ha attaccato il Pd. I Dem hanno abbandonato l’Aula. Per il leader M5s Giuseppe Conte “nulla cambia sull’incapacità della maggioranza” con l’approvazione del Def.

IL PAPA IN UNGHERIA, “COSTRUIRE PONTI TRA I POPOLI”

“La pace non verrà mai dal perseguimento di interessi strategici ma da politiche che guardano allo sviluppo di tutti”. Nel suo discorso alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico in Ungheria Papa Francesco cita i padri fondatori dell’Europa e condanna i “populismi autoreferenziali” mettendo in guardia dai nazionalismi emergenti. Prima di partire per Budapest, per il viaggio aspostolico di tre giorni, Bergoglio ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella spiegando lo spirito della sua visita. “Costruire ponti tra i popoli”, ha sottolineato il Papa con un pensiero ai profughi della guerra in Ucraina e ai cristiani in Siria e Libano.

RENZI DIFENDE SCHLEIN: ASSURDO ATTACCARLA PER IL LOOK

Matteo Renzi difende Elly Schlein dopo le polemiche per la sua intervista a Vogue. “Assurdi gli attacchi sul look, il problema sono le idee”, dice l’ex premier. La segretaria Pd ha rivelato di avvalersi di un ‘armocromista’ per la scelta degli abiti. “L’hanno attaccata perchè troppo pop”, osserva il leader di Italia Viva ricordando che fu criticato anche lui dopo una foto su Vanity Fair in camicia bianca e la partecipazione ad Amici in giubbotto nero. “Sarò vecchia maniera – taglia corto Renzi- ma non mi interessa sapere quanto prende la sua consulente di immagine o chi la paga, a me interessa la politica”. La fuga dal Pd, è la stoccata finale, “non nasce dalle interviste a Vogue ma dalla mancanza di chiarezza sui contenuti”.

1 ITALIANO SU 4 NON FA IL LAVORO PER CUI HA STUDIATO

Un lavoratore su quattro in Italia svolge una professione che richiede una qualifica inferiore al titolo di studio posseduto. Nei giovani tra i 25 e i 34 anni la quota sale al 37,5% e al 44,3% tra gli under venticinque. È quanto emerge dal rapporto CENSIS-UGL ‘Il lavoro è troppo o troppo poco?’ presentato oggi a Roma. Secondo il dossier, il tasso di disoccupazione giovanile tra i 15 e 24 anni è al 23,7%. Per il leader Ugl, Paolo Capone, “occorre creare condizioni occupazionali più favorevoli”. Il sindacalista osserva che “nonostante la domanda di lavoro sia in aumento” i ragazzi italiani continuano a cercare fortuna all’estero.