Migranti, il Norwegian Council: “Mai così tanti sfollati nel mondo”

ROMA – Mai così tanti sfollati interni nel mondo. Perlopiù in fuga da conflitti armati ma anche, sia pure in misura minore, costretti a lasciare le proprie case da disastri naturali. Numeri alla mano, calcolano gli esperti del Norwegian Refugee Council, sono almeno 50 milioni e 800.000.

10.000.000 DI SFOLLATI IN PIÙ

Il dato colpisce ancora di più se messo in relazione con le stime dell’anno precedente, contenute nell’edizione per il 2018 del rapporto curato dall’Internal Displacement Monitoring Centre (Idmc) dell’ong norvegese: l’incremento nel numero di sfollati è stato di circa dieci milioni. Secondo il nuovo studio, pubblicato oggi, alla fine del 2019 le persone costrette a fuggire all’interno del loro Paese a causa di conflitti erano 45 milioni e 700.000. Violenze all’origine di spostamenti di massa sono state registrate in 61 Stati differenti. Calamità naturali in 96 Paesi hanno invece provocato altri cinque milioni e 100.000 sfollati.

Alexandra Bilak, del Norwegian Refugee Council, ha detto di auspicare una maggiore attenzione verso i profughi da parte dei governi denunciando però allo stesso tempo il rischio che la pandemia di Covid-19 aggravi il problema. “Se davvero stiamo precipitando verso una recessione questo avrà certamente un impatto sulla generosità dei donatori” ha detto l’esperta. “Temiamo una situazione davvero brutta per tutti”.

Nel rapporto si evidenzia che il numero maggiore di sfollati interni si trova nell’Africa subsahariana, dal Sud Sudan ai Paesi del Sahel. Piogge tropicali e monsoni hanno però costretto milioni di persone a lasciare le proprie case anche in Asia, in particolare in India, nelle Filippine, in Bangladesh e in Cina.