Coronavirus, Lopalco: “Sicurezza vuol dire investire in formazione”

BARI – Sicurezza vuol dire investimenti soprattutto in formazione. Altrimenti ‘ripartire in sicurezza’ e’ solo uno slogan vuoto”. Lo scrive su Twitter Pierluigi Lopalco, epidemiologo e consulente della Regione Puglia sull’emergenza Covid. L’esperto e’ stato ospite della trasmissione di Rai 3 Agora’ in cui ha commentato le proteste dei parrucchieri che, secondo quanto riferito domenica scorsa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, potranno tornare a lavoro dal primo giugno. “Quando il parrucchiere protesta per il fatto che e’ rimasto chiuso poi pero’ vedo che non sa indossare la mascherina perche’ la mette sotto il naso capisco che non e’ stato fatto nulla per insegnare a queste persone come si indossa una mascherina – ha detto Lopalco -. Allora io vado dal parrucchiere se sono sicuro che a quel parrucchiere e’ stato fatto un corso su come si indossa la mascherina, su come si usano i guanti, su quando usare il gel. Il problema della sicurezza e’ molto legato alla formazione degli operatori: dall’ospedale al salumiere bisogna informare sul rischio infettivo e di questo – ha concluso – si e’ parlato poco”.