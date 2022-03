Nuova giunta regionale in Basilicata, l’annuncio del governatore Bardi

POTENZA – Nuova giunta regionale in Basilicata. L’annuncio del presidente della Regione, Vito Bardi, arriva a pochi minuti dall’inizio del Consiglio regionale durante il quale si dovrà votare la sfiducia al governo di centrodestra presentata da M5s e Pd. Solo due settimane fa il governatore lucano aveva nominato il nuovo esecutivo che escludeva FdI e che adesso, invece, vede il rientro dei meloniani.

La nuova giunta sarà composta da Alessandro Galella (FdI, ex assessore all’Ambiente del Comune di Potenza con l’amministrazione del leghista Mario Guarente), che prenderà le deleghe alle Attività produttive, formazione, lavoro e sport; Cosimo Latronico (FdI, in passato consigliere regionale, senatore e deputato, sempre con il centrodestra) avrà la delega all’Ambiente; Francesco Cupparo (FI, dimissionario due volte all’attuale legislatura dall’assessorato alle Attività produttive) avrà la delega dell’Agricoltura. Confermati Donatella Merra (Lega) alle Infrastrutture e Francesco Fanelli (Lega) alla Sanità. Fuori gli ex neo assessori Vincenzo Baldassarre e Gerardo Bellettieri (FI) e Vincenzo Acito.

BARDI: “CENTRODESTRA UNITO E HA UNA NUOVA GIUNTA“

“Nei giorni scorsi ho rivolto un appello a Fratelli d’Italia per rientrare in giunta. La dirigenza del partito ha risposto positivamente, manifestando la volontà di rafforzare la propria rappresentanza numerica rispetto alla prima giunta e indicandomi due nomi nuovi che, in accordo tra tutti, potranno garantire stabilità governativa e continuità amministrativa. Sottolineo il grande senso di responsabilità di Forza Italia, cui ho chiesto e ottenuto, e per questo gliene sono grato, la disponibilità a rinunciare a una presenza in giunta, e della Lega che ha seguito l’intera vicenda con spirito costruttivo, contribuendo a mantenere armonia e chiarezza nella coalizione”. Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi nell’annunciare la nuova giunta regionale, la seconda a due settimane dal rinnovo dell’esecutivo.

“Dunque – afferma – il mio appello ha trovato il consenso generale. Il centrodestra, che i lucani hanno voluto e votato alla guida della Basilicata, è unito e ha una sua nuova giunta, con i nomi indicati dai partiti. Colgo l’occasione per ringraziare gli assessori Vincenzo Baldassarre, Gerardo Bellettieri e Vincenzo Acito che con generosità hanno deciso di fare un passo indietro rispetto al loro incarico, per consentire una più ampia e solida convergenza politica. Gliene sono personalmente grato e il loro gesto sarà riconosciuto da tutti i lucani”. L’appello di Bardi è a “ripartire con una coalizione più unita e più forte per dare maggiore slancio ai prossimi due anni di consiliatura. Tantissime sono le urgenze e le sfide sul tavolo e non possiamo più perdere tempo, come ci chiedono tutte le parti sociali e tutti i soggetti economici”.