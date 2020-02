VIDEO | Roma, Letta: “Io sindaco? Non sono romano, il problema non si pone”

ROMA – “Io candidato? Non sono romano, il problema non si pone“. Così il Dem Enrico Letta, a margine di un evento elettorale a Testaccio per la candidatura di Roberto Gualtieri alle suppletive romane, rispondendo a chi gli chi chiedeva se fosse disponibile a candidarsi a sindaco di Roma.

Il suo nome era circolato, in ambienti Dem, dopo l’iniziativa ‘DIREzione Roma’ con Carlo Calenda e Massimiliano Smeriglio. Ai cronisti che gli ricordano che anche Ignazio Marino non era romano, l’ex premier replica con un sorriso: “Eh vabbè…”.

