VIDEO | Meteorite avvistato nei cieli di Emilia-Romagna e Marche

BOLOGNA – Nella mattinata di oggi intorno alle 10.30 è stato avvistato un oggetto luminoso, forse un meteorite, attraversare i cieli dell’Emilia-Romagna e delle Marche. Nel video, diffuso online, si vede chiaramente una scia di luce che attraversa il cielo velocemente e che circa a metà della traiettoria di caduta produce un lampo, come se fosse un’esplosione, per poi scomparire progressivamente.

A pubblicare il video sui social è il portale Emilia-Romagna Meteo, che ha raccolto anche diverse testimonianze. C’è ad esempio chi dice di averlo visto mentre percorreva in auto la tangenziale di Modena, chi dalla finestra del proprio ufficio a Imola e chi dal ferrarese.

Un testimone in particolare riferisce di averlo avvistato dal vivo mentre era in spiaggia e che sarebbe “caduto in mare a pochi metri dalla battigia a Punta Marina”, in provincia di Ravenna. C’è invece chi sostiene che sia caduto vicino a Fano. Altre persone riferiscono di averne visto uno anche ieri sera, tra le 20.30 e le 21, sempre nei cieli emiliano-romagnoli.

(Il video è tratto dalla pagina Facebook Emilia-Romagna meteo)