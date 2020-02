Primo caso di Coronavirus in Nigeria, è un italiano rientrato da Milano

ROMA – E’ un cittadino italiano, rientrato da Milano in Nigeria, dove lavora, la prima persona con contagio accertato da coronavirus a sud del Sahara. A riferirlo, si legge in apertura dell’edizione online del quotidiano This Day, il ministro della Sanità Osagie Ehanire. Secondo la sua ricostruzione, il paziente è rientrato nell’area di Lagos martedì ed è ora ricoverato con sintomi “non gravi” in un ospedale della città. Nei giorni scorsi, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aveva definito “considerevole” la minaccia rappresentata dal coronavirus in Africa a causa di sistemi di assistenza “fragili”. Secondo Ehanire, il contagio è stato confermato da un laboratorio del Lagos University Teaching Hospital, parte della rete nazionale del Nigeria Centre for Disease Control (Ncdc).

