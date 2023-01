La Romagna si sveglia con il terremoto, nel cesenate scossa di 4.1

BOLOGNA – Dopo i terremoti degli ultimi giorni a Cesenatico (il primo si era verificato domenica 22 gennaio e poi di nuovo la terra ha tremato giovedì 26), oggi nuovamente la Romagna si è svegliata con la paura per una forte scossa di terremoto. Il sisma, fa sapere l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificato alle 6.32 con magnitudo 4.1 e la scossa è stata sentita distintamente dai cittadini della zona e anche a chilometri di distanza. L’epicentro è stato localizzato tra Forlì e Cesena e precisamente in un punto a tre chilometri a sud ovest di Gambettola, con una profondità di circa 18 chilometri.

I TRENI

La circolazione dei treni sulla linea Bologna – Rimini e sulla Ravenna- Rimini è stata interrotta ed è poi ripresa a partire dalle 9.40 in maniera graduale dopo i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea da parte dei tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs).

PIÙ DI 40 TERREMOTI IN UN MESE

Dall’Ingv aggiungono che in questa parte della provincia di Forlì-Cesena nell’ultimo mese sono stati registrati oltre 40 terremoti, 23 di questi dal 26 gennaio con magnitudo compresa tra 1.4 e 4.1.

Il 22 gennaio, giorno in cui si è verificato il primo terremoto, la terra aveva tremato alle 9.38 con un boato avvertito in buona parte della regione Emilia-Romagna (magnitudo 3.5). Poi di nuovo il 26 gennaio si era verificato un forte terremoto alle 11.45 del mattino, con numerose scosse di assestamento nel corso dellea giornata di giovedì e nei giorni successivi.

“Questa mattina, dopo l’evento di 4.1 delle 6.32, sono state localizzate altre quattro scosse di magnitudo compresa tra 1.6 e 2.2.

LA RIVIERA È A RISCHIO SISMICO

Dopo la paura del 26 gennaio, quando a Cesenatico la terra aveva tremato alle 11.45 per una forte scossa di magnitudo 4,1 (per precauzione i bambini erano stati fatti uscire dalle scuole), oggi di nuovo nel cesenate torna l’incubo del terremoto. Nei giornji scorsi, gli esperti aveva spiegato che tutta la zona sotto gli Appennini e la riviera sono a rischio sismico, anche se non dovrebbe tratrarsi di una faglia tra le più pericolose. Storicamente, in questa zona, la massima magnitudo raggiunta è stata pari a 6.

IL COMUNE RIMINI ATTIVA CONTROLLI IN PLESSI SCOLASTICI

A seguito della scossa di terremoto con magnitudo 4,1 registrata questa mattina alle 6,32 nella zona di Gambettola e avvertita anche nel riminese, è stata prontamente attivata l’attività dei controlli ad opera dei tecnici comunali e di Anthea nei plessi scolastici e nelle palestre del patrimonio edilizio scolastico di competenza comunale. Al momento, fa sapere il Comune di Rimini, non sono state rilevate criticità o danni. Valutata la situazione in concerto con la Protezione civile non sono stati adottati provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività didattiche.