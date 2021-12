Incidente sulla statale 7 vicino Brindisi, morta 73 enne di Taranto

BARI – È una donna di 73 anni di Taranto la vittima dell’incidente stradale avvenuto sulla statale 7 vicino Francavilla Fontana (Brindisi) in cui altre 5 persone sono rimaste ferite. Saranno le indagini dei carabinieri ad accertare le cause che hanno provocato il ribaltamento del minivan su cui la 73enne viaggiava e il coinvolgimento di un’altra auto. La donna è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata fuori dal mezzo, finendo sull’asfalto. Per lei sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. I feriti invece sono stati trasporti nell’ospedale “Perrino” di Brindisi. La circolazione è tornata regolare in serata.