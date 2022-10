La cantina più bella del mondo? Quella di Antinori, a Firenze

FIRENZE – La cantina più bella del mondo? E’ in Toscana. Si tratta di quella realizzata nella terra del Chianti Classico, A San Casciano Val di Pesa, vicino Firenze, dai Marchesi Antinori. Progettata dall’architetto fiorentino Marco Casamonti e inaugurata dieci anni fa, nell’ottobre 2012, la cantina si è piazzata prima nella ‘World’s Best Vineyards 2022’, la prestigiosa classifica che raccoglie le cantine più suggestive da tutto il mondo.

La Voting Academy che decreta il vincitore è composta da oltre 500 intenditori di vino, sommelier ed esperti di viaggi e turismo, i quali presentano le proprie candidature in base a diversi criteri, tra cui la “qualità dell’esperienza complessiva, l’atmosfera, la cucina, le attività, il panorama, il personale e il rapporto qualità prezzo”, si spiega. “Questo importantissimo premio ci riempie di soddisfazione. È un riconoscimento prima di tutto per la committenza, la famiglia Antinori, che ha creduto in un così ambizioso e innovativo progetto, ma anche per l’immagine del nostro Paese nel mondo e per tutto il design italiano”, commenta l’architetto Casamonti.

“La cantina Antinori- si legge nelle motivazioni dell’assegnazione del premio- è stata progettata per coniugare funzionalità produttiva e bellezza estetica. Ricoperta da vigneti e nascosta tra ulivi e boschi, si distingue per il basso impatto ambientale e l’alto risparmio energetico. Essa simboleggia lo storico e profondo legame tra la famiglia Antinori e l’antico territorio vitivinicolo del Chianti Classico che da sempre ha accolto i vigneti della famiglia”.

