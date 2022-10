Vino online? Giordano Vini punta sulla qualità e sulle offerte

Gli italiani amano acquistare prodotti online; una tendenza, questa, che si sta ampliando sempre più verso nuovi orizzonti e che interessa anche i settori del vino e dei prodotti alimentari.

Nonostante, però, nel corso del 2020 l’approccio di molti consumatori sia profondamente cambiato a causa soprattutto della pandemia, ancora oggi sembra esserci tanta strada da fare. Nell’ambito delle vendite online, infatti, l’Italia è fanalino di coda in Europa.

VENDITE ONLINE DI VINO IN ITALIA

I dati degli ultimi anni in merito alla vendita di vini online possono apparire difficili da interpretare. Questo perché se, da un lato, molti più consumatori hanno cominciato proprio nel 2020 ad acquistare ampiamente prodotti online, dall’altro, la pandemia ha portato anche a un generale crollo dei consumi. Solo a partire da quest’anno la situazione del mercato dei vini sta tornando ai numeri pre-pandemia, permettendo di fare un confronto più preciso e puntuale non solo con gli anni precedenti, ma anche con gli altri Paesi.

Nel 2022, secondo l’Indagine sul settore vinicolo nazionale di Area Studi Mediobanca, il fatturato delle vendite di vino online è circa il 4% del totale registrato da cantine e venditori di vino e liquori. Si tratta di una cifra importante, ma ancora distante da quella di altri Paesi europei; si pensi ad esempio che, secondo lo studio di FranceAgriMer, in Francia le vendite di vino online superano il 9,5%.

Nel corso degli ultimi 2 anni, tuttavia, si è potuto anche riscontrare come la predilezione per questo canale di vendita si sia ampiamente allargata, sia in termini di numero di consumatori, sia per tipologia di prodotti acquistati in rete. Le aziende che producono e che rivendono vino si trovano quindi di fronte a una nuova sfida. Ci sono realtà tutte italiane che hanno deciso, per esempio, di inglobare il concetto di vendita diretta al cliente nella propria vision; Giordano vini è da decenni una di queste.

LA PROPOSTA DI GIORDANO VINI

L’azienda vitivinicola Giordano Vini propone dal 1950 la vendita diretta al consumatore, che consente di non dover passare attraverso altri canali commerciali. Sotto questo punto di vista, è un vero e proprio esempio di come la vendita online si riesca a integrare perfettamente ai canali di un’azienda che da sempre cerca di comunicare direttamente con i propri clienti.

I punti di forza di Giordano Vini sono però anche le offerte a prezzi particolarmente competitivi e la qualità dei prodotti proposti. Le promozioni sono numerose in tutto l’arco dell’anno, oltre che disponibili sia online che attraverso i canali tradizionali e consentono ai suoi clienti si usufruire di promozioni su un’ampia gamma di prodotti, acquistabili sia singolarmente che in confezioni tematiche.

Inoltre, la proposta di Giordano Vini è molto ampia: qualsiasi cliente può trovare prodotti di qualità a prezzi convenienti. Sono disponibili sia vini giovani e da tavola a prezzo economico, perfetti per essere gustati durante i pasti, che confezioni regalo con vini di elevata qualità.

LA STORIA DI GIORDANO VINI

Le cantine Giordano nascono oltre 110 anni fa, ma l’anno di svolta è sicuramente il 1950, quando Ferdinando Giordano decide di rivendere direttamente al consumatore i vini prodotti dalla famiglia. Da allora, infatti, non si possono trovare le sue bottiglie nei negozi o nelle enoteche: il cliente deve rivolgersi direttamente a Giordano Vini per poterli gustare.

Oggi chi approfitta delle offerte Giordano Vini può acquistare sia vini prodotti con le uve dei vigneti storici della famiglia, sia con le uve selezionate sul territorio. Giordano Vini ha infatti numerosi conferitori di fiducia, che ogni anno portano uve di qualità adatte alla produzione dei suoi vini, poi trattate nelle cantine di proprietà dell’azienda in Valle Talloria, a Diano d’Alba e a Torricella, in Puglia.

COME COMPRARE DA GIORDANO VINI

Per acquistare da Giordano Vini e approfittare delle offerte su vini rossi, bianchi e spumanti, basta visitare il sito dell’azienda, che propone ogni giorno interessanti opportunità. Dalle offerte del mese alle promozioni flash, è possibile acquistare a buon prezzo vini di diverse tipologie per accontentare qualsiasi esigenza.

Chi è incuriosito dalla proposta di Giordano Vini può anche decidere di visitare le due cantine dell’azienda, dove è presente uno spaccio aziendale ed è possibile fare un tour gratuito.

