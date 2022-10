Nella Capitale manifesti inneggiano alla marcia su Roma. Gualtieri li fa rimuovere

ROMA – Alla vigilia dei cento anni della marcia su Roma, nelle vie della Capitale sono apparsi alcuni manifesti che inneggiano all’evento da cui prese il via il regime fascista in Italia.

Nell’immagine, oltre alla figura di Benito Mussolini circondato dalle camicie nere, è riportata anche una sua frase: “Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle”.

Immediata la presa di posizione della massima autorità cittadina, il sindaco Roberto Gualtieri: “Inaccettabili e vergognosi i manifesti abusivi per celebrare il centenario della marcia su Roma apparsi questa notte in alcune strade. Ho disposto la loro immediata rimozione. Roma, medaglia d’oro al Valore Militare per la Resistenza, è e sarà sempre antifascista“.

RIMOSSI I MANIFESTI SULLA MARCIA SU ROMA

“Roma Capitale, come disposto dal sindaco Roberto Gualtieri, è immediatamente intervenuta per rimuovere i manifesti inneggianti alla Marcia su Roma, comparsi in varie vie della città. Le operazioni sono effettuate dall’Ufficio Speciale Decoro Urbano del Gabinetto del Sindaco. Sono stati già rimossi i manifesti presenti sul Lungotevere Flaminio, altre operazioni sono in corso“. Lo fa sapere il Campidoglio in una nota.

