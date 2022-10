In Italia negli ultimi 10 anni chiuse oltre 1.700 scuole dell’infanzia

MILANO – Negli ultimi 10 anni in Italia il calo demografico ha portato alla chiusura di 1.707 scuole dell’infanzia, portando alla dismissione di 5.851 sezioni e portando la media nazionale di bambini per sezione da 23 a 17, “con numeri molto bassi nel Mezzogiorno”.



E’ quanto afferma il direttore dell’area educativa dell’Istituto degli Innocenti Aldo Fortunati, ospite di un convegno organizzato al palazzo Reale di Milano e dal titolo ‘Educazione ZeroSei: diritti, qualità e accessibilità nel sistema integrato’.



Aldo Fortunati durante il suo intervento al Palazzo Reale di Milano

Tuttavia, come spiega Fortunati, la copertura del servizio per quanto riguarda i bambini italiani è prossima al 100%, frenata parzialmente dal dato sui bimbi stranieri residenti nel paese, e “non tutti abituati come i nostri a frequentare una scuola d’infanzia”. Per quanto riguarda la copertura relativa a questi ultimi, il dato si ferma infatti all’85%.

