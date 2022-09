L’Italia batte il Belgio 3-1 e guida a punteggio pieno il girone A dei Mondiali femminili

(Crediti foto: Pinelli/FIPAV)

ROMA – L’Italia ha battuto il Belgio per 3-1 nella terza partita del girone A del Mondiale femminile di pallavolo che si disputa tra Polonia e Olanda. Ad Arnhem, dopo i successi per 3-0 su Camerun e Porto Rico, la squadra del Ct Davide Mazzanti ottiene la terza vittoria imponendosi (21-25, 30-28, 29-27, 25-9) sulla più quotata formazione guidata da Gert Vande Broeck e trascinata da Britt Herbots. Dopo un set per parte le Azzurre sono uscite fuori in rimonta nel terzo per poi chiudere in scioltezza nel quarto. Bene Egonu con 31 punti realizzati, seguita da Danesi (16), Bosetti (14) e Sylla (10). Domani l’Italia osserverà un giorno di riposo, per poi tornare in campo contro il Kenya giovedì 29 settembre alle ore 18.

LE PAROLE DEL CT MAZZANTI

“Se le sofferenze servono a crescere, possiamo dire che oggi siamo cresciuti tanto, perché è stata una partita sofferta in cui abbiamo faticato a prendere il ritmo. Le ragazze sono state bravissime a tornare fuori dalle situazioni difficili, soprattutto in fase break, e poi alla fine anche a riprendere il ritmo nel cambio palla”.

