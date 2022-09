Al Gf Vip stasera la corte di Bellavia a Pamela e la cipolla nel letto per Charlie Gnocchi: le anticipazioni

BOLOGNA – Appuntamento stasera, lunedì 26 settembre, con la terza puntata del Gf Vip, l’ultima senza una vera eliminazione dalla Casa. La scorsa puntata, infatti, i due concorrenti più votati (Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis) non rischiavano l’eliminazione ma solo la permanenza, per qualche giorno, nella ‘Casa delle bambole‘, una delle novità di questa edizione. I due inquilini che stasera saranno i più votati nelle nomination, invece, si giocheranno il posto all’interno del reality: uno dei due, infatti, alla prossima puntata dovrà abbandonare la casa di Cinecittà.

LE LACRIME DI LUCA SALATINO CHE VUOLE USCIRE

Ma intanto, cosa è successo all’interno della Casa negli ultimi giorni? Di cosa si parlerà stasera? L’episodio più clamoroso è stata certamente la litigata tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi, che poi però si sono riappacificati e hanno trovato un nuovo equlilibrio fianco a fianco. I due hanno discusso perchè lei se ne ha avuta a male quando lui ha negato un coivolgimento emotivo che invece lei aveva dato per certo. Poi i toni si son scaldati e sono volate anche offese, con tanto di giudizio lapidario di Elenoire contro Luca: “Sei come tutti gli altri, parli di rispetto ma poi hai fatto peggio“. L’indomani un nuovo chiarimento e poi l’abbraccio tra i due.

Proprio Luca Salatino, però, non è in grande forma: è infatti uno dei due concorrenti vip che in questi giorni ha manifestato insofferenza per l’avventura al Grande fratello e la permanenza forza in casa. Complice la nostalgia dalla fidanzata Soraia (e la preoccupazione per la mamma che non sta bene), ma Luca ha più volte detto (anche tra le lacrime) che sarebbe sul punto di lasciare il Grande fratello chiedendo formalmente di uscire. Oltre a lui, parole analoghe sono state pronunciate anche da Sara Manfuso.

BELLAVIA A PAMELA PRATI: “TI SERVE UN UOMO COME ME”

Per il resto, ieri alcuni vip sono usciti per votare alle elezioni politiche, mentre altri sono rimasti nella casa allenandosi oppure cucinando. Tra le curiosità delle ultime ore, ci sono le avances che Marco Bellavia (ex volto storico della tv per ragazzi anni ’80 ma anche ex fidanzato di Paola Barale) sta portando avanti nei confronti di Pamela Prati. A più riprese, l’ex conduttore ha fatto intendendere alla vip di essere interessato a lei (“Seguo le tue storie da anni, secondo me hai bisogno di un uomo come me“) e addirittura il corteggiamento ha preso pieghe al limite del comico, con Bellavia che durante la cena ha esordito dicendo a tutti: “Dovreste uscire dalla stanza e lasciarmi da solo con Pamela“.

Per il resto Gegia (che è entrata candidandosi a diventare la bomba sexy della Casa) ha confidato a Sara Manfuso di aver molto sofferto per una passata storia d’amore (con lui che l’ha tradita) ma di avere trovato un nuovo amore, il giovane ragazzo turco Mehmet. Sempre in tema confidenze ed emozioni, Antonella Fiordelisi ha esternato il deciderio di “riprendere la scherma”, che sarebbe “tutta la sua vita”.

LO SCHERZO NOTTURNO A CHARLIE GNOCCHI

Stasera sarà probabilmente l’occasione anche per fare il punto su Giovanni Ciacci, entrato in casa una settimana fa con una storia molto particolare come bagaglio (è sieropositivo) e sulle reazioni dei concorrenti al suo ingresso. Tra gli episodi delle ultime ore destinato a far discutere c’è lo scherzo notturno che è stato organizzato nei confronti di Charlie Gnocchi (che non ha per niente gradito e se l’è presa) da Nikita Pelizon con l’aiuto di Edoardo Donnamaria e Luca Salatino (inizialmente non molto convinto): mentre dorme, gli sistemano nel letto dei pezzettini di cipolla. Quando si sveglia, dopo poco, fa una corsa fino in salotto ed è manifestamente arrabbiato. “Ditemi chi è stato”. Quando Nikita si fa avanti, lui stenta a credere che sia stata davvero lei. Come finirà?

Appuntamento con il reality di Canale 5 alle 21.30, come sempre sotto la guida di Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste in studio Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

