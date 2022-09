Stasera seconda puntata del Gf Vip, chi entra? Il litigio sul ‘pappone’ del cane

BOLOGNA – Secondo appuntamento, questa sera, con Il Grande Fratello Vip (edizione numero 7), il talent di punta di Mediaset partito in pompa magna lunedì scorso sotto la guida di Alfonso Signorini. E mentre nella casa si sono già verificati i primi litigi e battibecchi (ma anche le prime docce spiate da mezza Italia), questa sera la casa di Cinecittà si prepara ad accogliere nuovi concorrenti. I loro nomi non sono stati ancora tutti confermati, ma tra gli ingressi più attesi c’è quello dello stylist e consulente di immagine Giovanni Ciacci, che infatti nella puntata di lunedì era in collegamento.

LEGGI ANCHE: Lo stylist Ciacci primo sieropositivo al Gf Vip per ‘normalizzare’ l’Hiv

A settembre Ciacci, in un intervista al settimanale Chi di Signorini, ha rivelato di essere sieropositivo e l’ingresso nella casa del Grande Fratello di una persona sieropositva è una novità. Ciacci, che a ‘Chi’ ha spiegato che “è possibile vivere con l’Hiv”, entra nella casa con l’obiettivo di accendere “un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata”.

Tra le altre possibili new entry ci sono Carolina Marconi (che ha già partecipato al Grande fratello ed è reduce dalla convivenza con un tumore), Gegia, Edoardo Donnamaria, Marco Bellavia, Sofia Giaele De Donà e Daniele Del Moro.

I PRIMI LITIGI E IL ‘PAPPONE’ DEL CANE

Di cosa si parlerà questa sera? Intanto saranno mostrate alcune scene ‘calde’ della settimane, a partire dal litigio scatenatosi a proposito della cena tra l’ex tronista di Uomini e donne Luca Salatino (di professione) e Cristina Quaranta (ex valletta sfornata dallo storico programma Non è la Rai). Quest’ultima ha avuto da ridire sulla preparazione della cena fatta da Luca (in particolare non ha trovato una buona idea mescolare pasta normale e pasta senza glutine) e ha usato la parola ‘pappone‘ per definire il risultato. “Siamo cani?” ha anche detto. Luca ha trovato offensivi questi commenti e anche il successivo chiarimento tra i due non ha riportato del tutto la serenità.

LE PRIME NOMINATION

Spazio anche ai primi approcci e alle prime simpatie tra coinquilini, passate al vaglio dalle opininista Soinia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. E soprattutto andranno in onda le prime nomination, momento sempre molto delicato in cui si svelano antipatie ma sopratutto strategie dei concorrenti. La puntata di stasera, sempre su Canale 5, inizierà intorno alle 21.30.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it