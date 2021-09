Arrestato l’ex commissario Ilva Enrico Laghi: l’accusa è di corruzione in atti giudiziari

POTENZA – È finito agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione in atti giudiziari Enrico Laghi, ex commissario straordinario dell’Ilva. La procura della Repubblica di Potenza in mattinata ha dato esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare. Sequestrati preventivamente anche 270mila euro.

Il procedimento rientra nell’inchiesta che lo scorso mese di giugno ha portato agli arresti dell’avvocato penalista Pietro Amara, del magistrato ed ex procuratore di Trani e Taranto, Carlo Maria Capristo, di Nicola Nicoletti, consulente dei commissari Ilva, del funzionario di polizia Filippo Paradiso e di Giacomo Ragno, amico di Capristo e avvocato penalista del foro di Trani. L’indagine riguarda presunti scambi di favori nell’ambito di procedimenti all’ex Ilva di Taranto.