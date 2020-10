Ex Ilva, Conte: “ArcelorMittal decida se accettare sfida verde”

BARI – “Il governo vuole consolidare la presenza di un partner industriale di livello e per ArcelorMittal è arrivato il momento di decidere se vuole essere all’altezza di questa sfida”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”. “Noi siamo al lavoro per fare di Taranto un polo di siderurgia verde e un gioiello tecnologico di cui essere fieri – aggiunge – alle lavoratrici e ai lavoratori dello stabilimento voglio dire che comprendo la frustrazione per i tempi di questo dossier, ma posso garantire che riusciremo a dare un nuovo volto all’ex Ilva nel segno della sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale”.