Formula 1, Gp Belgio. Verstappen e Leclerc dal fondo, la pole è di Sainz

(Crediti foto: Ferrari)

ROMA – È di Carlos Sainz la pole position del Gp del Belgio. Lo spagnolo della Ferrari firma un 1’44”297 che non è il miglior tempo delle qualifiche ma è quello che lo farà partire davanti a tutti gli altri. Al tempone di Max Verstappen (1’43”665) va fatta la tara delle penalità, la griglia a Spa è un puzzle che si compone con altri canoni questa volta. E dunque Ferrari davanti, anche grazie al gioco delle scie di squadra con Leclerc, poi Carlos Perez. Seconda fila per Ocon e Alonso. Nel gioco di qualifiche parallele, la gara nella gara si consuma dunque per quei metri di vantaggio a tre quarti di griglia, quattordicesimo e quindicesimo blocco, che contano per il Mondiale. Entrambi penalizzati (più una manciata di comprimari) per le sostituzioni di parti meccaniche oltre i limiti del regolamento, Verstappen e Leclerc si sono ritrovati sulla stessa pista degli, e un destino diverso. Spa-Francorchamps, si sa, è un circuito da rimonta, pista per il sorpasso facile. Alla fine la pole arretrata se la prende l’olandese, col crono di cui sopra. Leclerc firma il quarto tempo assoluto (1’45″572): partirà quindicesimo.

SAINZ: SCONCERTATO PER DISTACCO DA VERSTAPPEN

Carlos Sainz è in pole al Gp del Belgio, ma il distacco, quasi sette decimi, dal tempone firmato da Max Verstappen (che scatterà dalla settima fila a causa delle penalità) gli rovina la festa: “Penso di avere realizzato un buon giro e sono contento di partire dalla pole position domani – dice Sainz – ma non certo per il distacco e il vantaggio che ha la Red Bull su di noi. Dobbiamo capire il perché e soprattutto perché siamo così staccati. Ad ogni modo proverò a vincere. Il primo tentativo è stato migliore, grazie anche al gioco di squadra, mentre nel secondo c’è stato un po’ di caos. Ad ogni modo sono sconcertato dal distacco così ampio da Max. Domani cosa potrà accadere? Il passo in gara sarà buono rispetto a oggi, ma dobbiamo trovare qualcosa per migliorare”.

Per lo spagnolo della Ferrari si tratta seconda pole in carriera dopo Silverstone, e della sesta prima fila, la quinta quest’anno. Per la Ferrari è la pole numero 239, la nona quest’anno.

PEREZ: QUI IN BELGIO SECONDA POSIZIONE IN GRIGLIA NON MALE

“In una pista come questa il secondo posto non è poi così male, se riuscirò a partire bene portò attaccare il leader sin dai primi metri. Sono convinto di poter fare una buona gara”. Così al termine delle qualifiche Carlos Perez. Il pilota della Red Bull partirà dalla seconda posizione al Gp del Belgio.

VERSTAPPEN: CON UNA MACCHINA COSÌ POSSO PUNTARE AL PODIO

“Una qualifica davvero fantastica. Max Verstappen è soddisfatto della pole ufficiosa al Gp del Belgio. Partirà dalla settima fila nonostante il miglior tempo nelle qualifiche. Ma il campione della Red Bull confida nella rimonta: “Sto spingendo una vettura eccellente e oggi ho potuto anche mettere in pratica una buona gestione delle gomme, anche perché domani parto da dietro e ogni dettaglio sarà decisivo. Sono molto contento del mio giro su una pista meravigliosa e davanti ad un pubblico eccezionale. Domani sarò quattordicesimo e dovrò rimontare, ma con una macchina così sarebbe un peccato non puntare al podio”.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Questa la griglia di partenza del Gp del Belgio, tredicesima gara del Mondiale di Formula 1:

PRIMA FILA

1. Carlos Sainz (Ferrari) 2. Sergio Perez (Red Bull)

SECONDA FILA 3. Fernando Alonso (Alpine) 4. Lewis Hamilton (Mercedes)

TERZA FILA 5. George Russell (Mercedes) 6. Alexander Albon (Williams)

QUARTA FILA 7. Ricciardo (McLaren) 8. Gasly (Alpha Tauri)

QUINTA FILA 9. Stroll (Aston Martin) 10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

SESTA FILA 11. Nicholas Latifi (Williams) 12. Kevin Magnussen (Haas)

SETTIMA FILA 13. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

OTTAVA FILA 15. Max Verstappen (Red Bull) 16. Charles Leclerc (Ferrari)

NONA FILA 17. Esteban Ocon (Alpine) 18. Lando Norris (McLaren)

DECIMA FILA 19. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 20. Mick Schumacher (Haas)

