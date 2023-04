FOTO | Il ‘sì’ in stile Formula Uno? Ora all’Autodromo di Imola è possibile

BOLOGNA – Semaforo verde ai matrimoni in autodromo. Nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione comunale ha approvato la convenzione d’uso tra il Comune stesso e la Società IF Imola-Faenza Tourism Company, per la concessione in comodato gratuito della sala “Ayrton Senna”, posta nell’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”, per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili.

Nel momento in cui IF concede al Comune la sala “Ayrton Senna” (la cui gestione è stata affidata ad IF da Con.Ami), questo spazio diventa un vero e proprio Ufficio di Stato Civile distaccato in autodromo, per il periodo nel quale si svolgono le cerimonie.

LEGGI ANCHE: Come stanno le coppie in Italia: i numeri di matrimoni, separazioni e divorzi

L’ALLESTIMENTO DELLA SALA

La sala, che durante l’anno è gestita da IF per le proprie attività di comunicazione e promozione, è concessa per le celebrazioni nei mesi da ottobre a marzo, nelle giornate di sabato e domenica di ogni settimana; nei mesi da aprile a settembre, nelle giornate di martedì e mercoledì di ogni settimana. Per ogni celebrazione dovrà essere garantito un allestimento che comprende un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico; 4 sedie o poltroncine: una per ciascuno degli sposi e una per ciascuno dei testimoni; una sedia o poltroncina per il celebrante e 10 sedie per gli ospiti. Ulteriori allestimenti o addobbi potranno essere concordati tra i richiedenti e IF.

IL COSTO

La convenzione tra Comune e IF dura 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per altri 3 anni. La tariffa dovuta dagli sposi al Comune è la stessa che oggi viene pagata per le cerimonie nella Rocca sforzesca e a palazzo Tozzoni, ovvero 410 euro per le coppie residenti a Imola e il doppio, ovvero 820 euro, per le coppie non residenti.

LEGGI ANCHE: Matrimoni sempre più green a Villa ‘La Personala’ a Mirandola

IL SERVIZIO FOTOGRAFICO E ALTRI SERVIZI

Sposarsi in autodromo dà anche la possibilità di scattare foto sulla terrazza della torre dell’autodromo o sulla pista, oppure organizzare un rinfresco in collaborazione con il ristorante Carburo (in questo caso a pagamento), posto a pochi metri dalla sala “Ayrton Senna” o utilizzare i simulatori (sempre a pagamento). Come spiega la direttrice Marcella Pradella, “If si rende disponibile a concordare con gli sposi eventuali servizi aggiuntivi alla cerimonia”. Con l’avvertenza che si tratta di attività aggiuntive che comunque è difficile definire al momento della prenotazione del matrimonio, che avviene di solito molto tempo prima della cerimonia.

Soddisfatti il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo e ai Servizi al cittadino, Elena Penazzi: “Siamo riusciti a sbloccare una suggestione che da anni era rimasta solo un desiderio di tanti appassionati, quello di sposarsi in un luogo iconico e magico come l’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’. Finora ci sono state proposte di matrimonio e foto degli sposi in pista, ma questa nuova possibilità darà modo di vivere il momento del ‘sì’ proprio all’interno della struttura. Come Amministrazione Comunale pensiamo che questa attività, insieme a tutte le altre che stiamo mettendo in campo, contribuirà a rendere sempre più polifunzionale e attrattivo l’Autodromo”, concludono.