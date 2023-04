F1, Verstappen vince il ‘pazzo’ GP d’Australia. Poi Hamilton e Alonso

Getty Images / Red Bull Content Pool

ROMA – Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Australia, terza prova stagionale del Mondiale di Formula 1, caratterizzata da numerosi colpi di scena e da ben tre bandiere rosse. Sul circuito dell’Albert Park a Melbourne, il pilota della Red Bull, campione del mondo in carica, ha preceduto Lewis Hamilton su Mercedes e Fernando Alonso su Aston Martin. Dodicesima, dopo una penalità di cinque secondi, la Ferrari di Carlos Sainz che era arrivato quarto. È invece durata solo poche centinaia di metri la corsa dell’altra Rossa di Charles Leclerc: la sua monoposto è uscita in testacoda alla terza curva, finendo nella ghiaia. Il Mondiale di Formula 1 torna in pista a Baku il prossimo il 30 aprile per il Gran Premio d’Azerbaijan.