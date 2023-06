Chiamò Meloni ‘bastarda’, Saviano a processo. La solidarietà di Paola Belloni, compagna di Schlein

ROMA – La compagna della segretaria del Pd Elly Schelin, Paola Belloni, è in tribunale a Roma in segno di solidarietà a Roberto Saviano. Nell’aula 13 del foro della capitale, sezione penale, è ripreso il processo per diffamazione intentato da Giorgia Meloni a Saviano, accusato di aver dato dei “bastardi” a lei e Matteo Salvini. Oggi è il giorno dei testimoni. Il giornalista Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita dove Saviano criticò Meloni e Salvini, e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International. A portare solidarietà a Saviano, al suo fianco in tribunale, anche le scrittrici Michela Murgia e Teresa Ciabatti. In fondo all’aula, vestita in nero, Paola Belloni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it