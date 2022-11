Saviano a processo per diffamazione a Meloni. E ‘Libero’ lo attacca: “Bastardo”

ROMA – È iniziato a Roma il processo contro Roberto Saviano, accusato di diffamazione dalla premier Giorgia Meloni. Lo scrittore è finito alla sbarra dopo aver definito “bastardi” Meloni e Salvini nella puntata della trasmissione di La7 ‘Piazzapulita’ andata in onda il 3 dicembre 2020.

PERCHÉ SAVIANO È A PROCESSO PER DIFFAMAZIONE

Intervistato dal conduttore Corrado Formigli, Saviano a proposito del tema dei migranti citò il caso di un bambino di sei mesi morto in mare: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: ‘taxi del mare’, ‘crociere’. Mi viene solo da dire ‘bastardi’ a Meloni, a Salvini: bastardi. Come avete potuto? Come è stato possibile descrivere così tutto questo dolore?”, dichiarò lo scrittore di ‘Gomorra’.

MELONI POTREBBE RITIRARE LA QUERELA

Nell’udienza di ieri, rinviata al 12 dicembre per la sostituzione di un giudice, il legale della premier non ha escluso il ritiro della querela: “Valuteremo”. Dal canto suo, Saviano all’uscita dal tribunale ha letto una dichiarazione: “Io sono uno scrittore e avendo ottenuto la libertà di parola prima di qualsiasi altra, sono deciso a presidiarla. Ho sempre scelto di difendere le mie parole con il mio corpo in maniera differente rispetto a quanto fanno molti parlamentari, che hanno usato lo scudo dell’immunità quando hanno avuto bisogno di proteggersi dalla giustizia: io ho fatto la scelta opposta, ho scelto di esporre il mio corpo e le mie parole negandomi la possibilità di un riparo sicuro”.

Dalla parte dello scrittore si sono schierati intellettuali quali gli scrittori Nicola Lagioia e Michela Murgia e ong come Amnesty International e Mediterranea Saving Humans.

Il processo per diffamazione nei confronti di @robertosaviano ha il chiaro obiettivo di intimidire coloro che criticano l'operato delle autorità in materia di diritti umani. Ci auguriamo che sollevi l'attenzione sull'enorme problema delle querele temerarie anche in Italia. — Amnesty Italia (@amnestyitalia) November 15, 2022

L’ATTACCO DI ‘LIBERO’ CONTRO SAVIANO

Sull’udienza di ieri è tornata anche l’edizione di oggi del quotidiano ‘Libero’, che in prima pagina titola ‘Saviano bastardo’. Il giornale diretto da Alessandro Sallusti scrive: “L’autore a processo rivendica il diritto di insultare degli scrittori. Lo imitiamo”. E negli articoli sul processo, ‘Libero’ osserva che “Saviano vuole il diritto di insultare la Meloni” e che “lo scrittore esce dall’aula e inscena un piagnisteo“. Parole che hanno scatenato molte polemiche contro il giornale.

