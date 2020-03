Coronavirus, nuovo record di decessi: 969 in un giorno, oltre 9 mila vittime in totale

ROMA – Nuovo, drammatico, record per l’epidemia di coronavirus in Italia: i morti registrati nella giornata di oggi sono 969, anche se di questi, 50 decessi sono avvenuti nella giornata di ieri. Il totale delle vittime sale così a 9.135. Stabili i nuovi casi positivi: 4.401, per un totale di 66.414. Di questi, il 6% è ricoverato in terapia intensiva. Questi i dati diffusi oggi durante la consueta conferenza stampa della Protezione civile sull’emergenza coronavirus in Italia.

Nella giornata di ieri erano stati 662 i nuovi decessi, per un totale di 8.166. Il numero di nuoovi contagiati era stato di 4.492, per un totale di 62.013 positivi.

