A Roma Lavevaz e Lanièce incontrano ambasciatore francese in Italia

AOSTA – Il Trattato del Quirinale e le sue opportunità sono state al centro di un incontro, ieri, a Roma, tra il presidente della Regione Valle d’Aosta Erik Lavevaz, il senatore valdostano Albert Lanièce e l’ambasciatore francese in Italia Christian Masset. L’incontro si è svolto a Palazzo Farnese e fa seguito alla visita dell’ambasciatore in Valle d’Aosta, avvenuta nel maggio scorso.

“Questo nuovo interesse per la collaborazione tra i nostri due Paesi– dichiarano il presidente Lavevaz e il senatore Lanièce al termine della riunione- apre chiaramente nuove porte alla Valle d’Aosta che, per ragioni storiche e linguistiche, costituisce il naturale legame tra i due versanti delle Alpi”. E concludono: “Abbiamo anche esaminato con l’ambasciatore la possibilità di lavorare su questioni comuni, come la possibilità di ospitare incontri internazionali nella nostra regione e il sostegno della francofonia”.