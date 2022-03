France 24 en Vda, partenariat entre Région et France Médias Monde

AOSTA – La Région Vallée d’Aoste a récemment conclu un partenariat avec le groupe France Médias Monde pour la diffusion de la chaîne de télévision France 24 dans la région. L’accord est en vigueur depuis mardi dernier, 8 mars : France 24 prend la place de la chaîne francophone France 2, de propriété du groupe France Télévisions, qui ne sera plus diffusée dans notre région. Avec ses 61,2 millions de téléspectateurs par semaine, le nouveau réseau de télévision qui a atterri en Vallée d’Aoste comprend quatre chaînes d’information mondiale, en français, anglais, arabe et espagnol, diffusées 24 heures sur 24, sept jours sur sept. La rédaction de France 24 – avec ses 430 journalistes de 35 nationalités différentes – s’appuie sur un réseau de 160 bureaux de correspondance couvrant presque tous les pays du monde.



À l’occasion du passage à la nouvelle technologie numérique, déclare la Région dans un communiqué, “il a été décidé d’offrir aux valdôtains, en plus des autres chaînes de télévision francophones actuellement diffusées en Vallée d’Aoste, Tv5 Monde et Rts 1, cette chaîne dédiée à l’information qui propose, à travers des journaux télévisés, des reportages, des magazines et des débats, une perspective globale plus que jamais nécessaire pour comprendre les événements qui se déroulent autour de nous“. Depuis mardi dernier, les principales chaînes de télévision nationales sont également diffusées en haute définition: il est donc possible “qu’il soit nécessaire de re-syntoniser les téléviseurs pour continuer à voir les programmes et, notamment, le journal régional de la Vallée d’Aoste”, rappelle la présidence de la Région.