“Cara e martoriata”, il Papa rinnova il suo “augurio di pace” all’Ucraina

ROMA – Nel corso dell’Angelus di Santo Stefano, Papa Francesco ha rinnovato il suo “augurio di pace”, indirizzato in particolare a “quelle popolazioni tormentate dalla guerra. Pace per la cara e martoriata Ucraina”, ha detto. Il Pontefice si è poi rivolto ai fedeli presenti a Piazza San Pietro, a Roma: “Ci sono tante bandiere dell’Ucraina qui. Chiediamo la pace per questo popolo martoriato“, ha ribadito.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it