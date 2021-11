VIDEO | I costumi ecologici e green di Ludovica Gualtieri a Pharmexpo

NAPOLI – “Il costume che proponiamo è 100% ecologico e green. È fatto con il nylon delle reti da pesca abbandonate negli oceani che recuperiamo grazie all’aiuto della fondazione no-profit Healty Seas. Il nylon, poi, lo rigeneriamo grazie ad una nostra azienda partner e creiamo il tessuto”. Lo spiega alla Dire la giovane designer milanese Ludovica Gualtieri che alla tredicesima edizione di Pharmexpo a Napoli ha portato la sua linea eco swimwear.



I costumi, che sono stati presentati già alla Green fashion week, “sono capi d’alta moda – evidenzia Gualtieri – che vogliono anche essere vicini all’utente finale”. Per questa ragione verranno venduti nelle farmacie, “luogo idoneo a veicolare messaggi importanti come quello della sostenibilità, delle materie prime naturali”.

“La cosa più importante da chiedersi – aggiunge – quando si va a disegnare e sviluppare un prodotto è ‘come posso impattare di meno’ ed è una responsabilità perché non si può mettere in piedi un mercato di un prodotto che inquina”.