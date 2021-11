Dal porto di Augusta sì al riparo dei 461 migranti a bordo della Sea Watch 4

PALERMO – “In nottata la nave Sea-Watch 4, con 461 migranti a bordo, ha dichiarato lo stato di necessità ed è stata autorizzata a riparare davanti al porto siracusano di Augusta. Il maltempo, secondo quanto riferito dalla ong, ha colpito duramente la nave e le 461 persone a bordo considerate a rischio ipotermia. Quattro di loro hanno perso conoscenza e sono assistite dal team medico. “La loro odissea non è ancora terminata – dice Sea Watch -. In una settimana abbiamo inoltrato 11 richieste di un porto sicuro dove farle sbarcare, ma le autorità ci hanno finora ignorati. Alcune delle persone a bordo sono in mare da più di 8 giorni e altre 21 hanno avuto bisogno di un’evacuazione medica. Sulla nave restano anche donne incinte, minori soli, bambini di pochi mesi. Hanno il diritto di sbarcare subito in un porto sicuro”.