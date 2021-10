Bolsonaro shock sui vaccini anti-Covid: YouTube lo sospende

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – La piattaforma YouTube ha rimosso un video registrato in diretta del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, andato in onda giovedì scorso sul suo canale: durante il “live” il capo di Stato ha letto una presunta notizia secondo la quale i vaccinati contro il Covid stanno sviluppando l’Aids. Il contenuto del filmato è stato ritirato anche da Instagram e Facebook.

Bolsonaro ha attribuito il messaggio a una fonte ufficiale del governo britannico. Il report letto in diretta dal presidente “suggerisce” che le persone completamente vaccinate stiano sviluppando l’Aids “molto più velocemente del previsto”. YouTube ha anche sospeso per una settimana il canale del presidente brasiliano.

“Abbiamo rimosso un video dal canale di Jair Bolsonaro perché violava le nostre linee guida in merito alla disinformazione medica sul Covid-19 e affermava che i vaccini non riducono il rischio di contrarre il virus e che causano altre malattie infettive”, ha affermato in una nota la piattaforma. Il relatore dell’inchiesta parlamentare sulla pandemia (Cpi), Renan Calheiros, ha dichiarato al portale web brasiliano R7 che la falsa accusa mossa in video da Bolsonaro dovrebbe aggravare il capo di imputazione nei suoi confronti. Calheiros chiederà anche una misura cautelare affinché il presidente della Repubblica sia bandito dai social network.

SAO PAULO – This Monday (25), YouTube removed the video of President Bolsonaro, held last Thursday on its channel, in which he read an alleged news article that warned that those vaccinated against Covid are developing Aids. The content was also removed by Instagram and Facebook.

Bolsonaro attributed the message to official UK government reports that “suggest” that the fully vaccinated are developing Aids “much faster than anticipated”. The information was denied by the British government to the Afp fact-checking service. The platform also suspended Jair Bolsonaro’s channel for a week.

“We removed a video from Jair Bolsonaro’s channel for violating our medical misinformation guidelines about Covid-19 by claiming that vaccines do not reduce the risk of contracting the disease and that they cause other infectious diseases”, YouTube said in a press release. The rapporteur of the Parliamentary Inquiry of the Pandemic (Cpi), Renan Calheiros, told to Portal R7 that the false accusation made by Bolsonaro should aggravate the suggestion of indictments presented by him to the Cpi. Calheiros will also ask for a precautionary measure so that the President of the Republic is banned from social networks.

SAO PAULO – Nesta segunda-feira (25), o Youtube retirou do ar a live do presidente Bolsonaro, realizada na última quinta-feira em seu canal, em que leu uma suposta notícia que alertava que os vacinados contra a Covid estão desenvolvendo Aids. O conteúdo também foi removido pelo Instagram e Facebook.

Bolsonaro atribuiu a mensagem a relatórios oficiais do Governo do Reino Unido que “sugerem” que os totalmente vacinados estão desenvolvendo Aids “muito mais rápido que o previsto”. A informação foi desmentida pelo governo britânico ao serviço de checagem de fatos da Afp. A plataforma também suspendeu por uma semana o canal de Jair Bolsonaro.

“Removemos um vídeo do canal de Jair Bolsonaro por violar as nossas diretrizes de desinformação médica sobre a Covid-19 ao alegar que as vacinas não reduzem o risco de contrair a doença e que causam outras doenças infecciosas”, afirmou o Youtube em nota. O relator do Inquérito Parlamentar da Pandemia (Cpi), Renan Calheiros, declarou ao Portal R7 que a acusação falsa feita por Bolsonaro deve agravar a sugestão de indiciamentos apresentada por ele à Cpi. Calheiros também pedirá uma medida cautelar para que o presidente da República seja banido das redes sociais.