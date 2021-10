Dal Giappone arriva un nuovo vaccino contro il Covid-19

TOKYO – Secondo quanto reso noto dalla stessa azienda, la società farmaceutica giapponese KM Biologics Co. sarà in grado di rendere disponibile già per inizio 2022 il proprio vaccino, sviluppato interamente in Giappone, idealmente a disposizione per la somministrazione delle terze dosi alla popolazione. “Saremo presto in grado di garantire un nuovo vaccino con un livello di sicurezza estremamente elevato, che contiamo di rendere disponibile per la popolazione entro la prossima primavera”, ha confermato in conferenza stampa il presidente dell’azienda Toshiaki Nagasato.