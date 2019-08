FOTO e VIDEO | Reportage dalla Costa Rica: la ‘pura vida’ tra mille animali, foreste nebulose, spiagge e ambientalismo spinto

ROMA – Animali, ambiente e, specie se ci si va nella stagione delle piogge, acqua. Tanta acqua. La Costa Rica in estate è talmente umida che se ti bagni – e ti bagni è matematico – non ti asciughi più. Né tu, né i tuoi vestiti, che stagnano in valigia fino al ritorno in Italia. Così tra parchi, vulcani, fiumi e spiagge, cammini alla ricerca di bradipi, tucani, scimmie o rettili coi vestiti appiccicati addosso e le scarpe piene di fango. Vaghi intriso di repellente anti zanzare, che è comunque incapace di fermare questi insetti famelici: come dicono i locali, infatti, i mosquitos amano le pelli chiare, specie se straniere.

A parte questo dettaglio, la Costa Rica è un posto fantastico per chi ama osservare gli animali, le piante, la natura. Più di un quarto del suo territorio è parco o zona protetta, le piante che da noi crescono faticosamente in un vaso qui sono enormi, le foreste hanno mille sfumature di verde e i fiori hanno forme strane. Per non parlare degli animali, che sono moltissimi: la Costa Rica per quanto piccola (è circa un sesto dell’Italia) conta quasi il 10% delle specie di uccelli al mondo, e poi due specie di bradipi, quattro di tartarughe e altrettante di scimmie, sette famiglie di procioni, il tapiro, il giaguaro, il puma e l’ocelot e più di cento specie di pipistrelli. Sono tanti anche i rettili, tra cui il Basilisco, la “lucertola Gesù Cristo” che corre sull’acqua, o le iguane. E ancora pesci, anfibi di ogni foggia e ragni. I costaricani, tanto per rassicurare i turisti, amano sottolineare che questi ultimi sono tutti velenosi.

Di certo, comunque, serve una guida locale esperta per riuscire a vedere la fauna, soprattutto nelle camminate alla ricerca degli animali notturni. I nostri occhi non sono allenati e si accorgerebbero di un procione giusto se ci attraversasse la strada. In due settimane ne abbiamo visti in abbondanza. Non gli schivi felini, ma in compenso durante una gita in barca abbiamo visto le balene saltare a una ventina di metri da noi. E al Tortuguero abbiamo osservato le tartarughe, di notte, scavare buche sulla spiaggia, deporre le uova, ricoprile per camuffarle e lentamente tornare in mare. Una bella emozione, intaccata un po’ dal fatto che fossimo in tanti (benché contingentati) su quella spiaggia e che la guida, seppur con cautela, alzasse le zampe della futura madre per permetterci di vedere le uova che si depositavano nella buca.

Il Tortuguero, comunque, è stata solo la prima tappa del viaggio in questo piccolo, incantevole paese dove gli abitanti usano l’espressione “pura vida” per salutarsi e rispondere ai grazie. Una nazione che dal 1949 non ha più l’esercito, che ci tiene a ricordare come il suo sia “il popolo più felice del mondo”, primo per quasi dieci anni nella classifica della “Happiness in Nations”, e dove è forte la volontà di proteggere l’ambiente. Qui, infatti, la quasi totalità dell’energia elettrica è prodotta con fonti rinnovabili, non si fuma nei locali, nemmeno se sono all’aperto, non si fuma nei parchi (i ranger perquisiscono gli zaini all’entrata), e ovunque ci sono cartelli che chiedono di non lasciare in giro la “basura”, la spazzatura. Dappertutto, o quasi, ci sono i bidoni per la raccolta differenziata, ma quasi mai quelli per i rifiuti indifferenziati. Nei bagni abbondano gli avvisi a non sprecare l’acqua e a usare un asciugamano di carta alla volta.