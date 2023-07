Federica Pellegrini e l’ironico reel su Instagram, tra record battuto e… gravidanza

ROMA – Federica Pellegrini è incinta. L’annuncio fa impazzire i fan con un reel su Instagram pubblicato subito dopo il nuovo record mondiale dei 200 stile stabilito da Mollie O’Callaghan, che soppianta, dopo 14 anni, quello della Divina.

Sorridente, Federica Pellegrini si riprende in video in casa sua, in un’allegra tutina a fiori con sfondo nero, che, dopo qualche secondo in cui fa intuire di avere un annuncio da fare, solleva sulla pancia. Proprio la pancia di Federica Pellegrini da qualche giorno è oggetto di pettegolezzi, perché, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe incinta del marito Matteo Giunta. Lei non ha smentito, ma ha fatto sapere di non gradire i commenti letti sul suo fisico. Fino alla pubblicazione del reel di oggi, in cui mostra la pancia con la scritta: ‘We’ll take it back’, ‘Ce lo riprenderemo’, alludendo al record, e, nella didascalia, inserisce un dettaglio che manda in visibilio i follower: l’icona di una donna incinta. Il reel è condiviso anche dal profilo del marito, tra le centinaia di commenti qualche dubbio: “starà parlando solo del record?” e profluvio di congratulazioni per la gravidanza.

I MESSAGGI DI AUGURI DEI VIP

Tantissimi i messaggi di auguri per la gravidanza da parte di amici, colleghi e vip, a pochi minuti dalla pubblicazione del reel. La campionessa di tuffi Tania Cagnotto, mamma di due bimbe, scrive: “Inizia un’altra preparazione olimpica che non finisce mai, auguri ragazzi!”. “Auguri che bello”, commenta Antonella Clerici, mentre Diletta Leotta, anche lei incinta, invia cuoricini. La cantante Bianca Atzei commenta: “Che meraviglia, felice per voi”. Spicca il commento di un’ostetrica, ostetricamarti, che sottolinea: “dispiace solo che vi abbiano privato della libertà di comunicarlo con i vostri tempi! Auguri”.