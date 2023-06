FOTO | Federica Pellegrini incontra i fan a Bologna per il firmacopie del suo libro

BOLOGNA – Decine di fan in fila per il firmacopie del libro di Federica Pellegrini alla libreria Coop Ambasciatori di Bologna. La ‘Divina’ è in città per il tour di presentazione del suo libro “Oro”, edito da La Nave di Teseo. Già prima del suo arrivo si era creata una lunga fila, con tante ragazze giovanissime in attesa della campionessa, che nel suo vasto palmares conta anche un oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Il libro racconta l’autobiografia dell’atleta classe 1988, considerata una delle più grandi nuotatrici di tutti i tempi.

