Addio a Nora, la piccola genovese affetta dal sarcoma di Ewing

GENOVA – Nora non ce l’ha fatta. La piccola genovese di cinque anni, affetta dal sarcoma di Ewing, si è spenta ieri in ospedale. Per raccogliere i fondi per farla curare a Houston, negli Stati Uniti, si era mobilitata tutta la città, ma nei giorni scorsi il papà aveva invitato a interrompere le donazioni, che nel complesso avevano superato i 415.000 euro, perché la piccola non rispondeva più alle cure.

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello della tifoseria del Genoa, squadra del cuore di tutta la famiglia, che aveva contribuito alla raccolta fondi (così come la Sampdoria): “Rossoblu è la stella più vicina, buon viaggio Nora, piccola grifoncina”, si legge in uno striscione comparso in città e firmato Gradinata Nord.

