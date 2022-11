Lorenzo Bastelli non c’è più, la mamma aveva chiesto per lui messaggi e disegni. Aveva il sarcoma di Ewing

BOLOGNA – Lorenzo Bastelli non ce l’ha fatta: il ragazzino bolognese di 14 anni affetto dal sarcoma di Ewing è morto nella notte. A comunicarlo su Facebook è stata la sua mamma, Francesca Ferri, pubblicando questa mattina un messaggio straziante. Nelle scorse settimane la donna aveva chiesto una mobilitazione per il figlio, inviando un appello attraverso i social per fargli mandare messaggi e disegni: aveva pubblicato l’indirizzo della casa dove vivono a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, chiedendo tanti disegni per il ragazzo. Lorenzo, infatti, era costretto in casa isolato, perchè il peggioramento della sua malattia non gli permetteva più di uscire. Francesca Ferri aveva dunque lanciato un appello affinchè, attraverso disegni e messaggi, altri ragazzi e bambini gli mostrassero il mondo di fuori che lui in questo momento non poteva vivere.

La mamma aveva continuato, da allora, a mostrare sulla sua pagina Facebook tanti di questi messaggi ricevuti. La situazione clinica del ragazzino, che aveva scoperto di avere il sarcoma di Ewing tre anni fa, alla fine del 2018, era peggiorata drasticamente da venerdì, spiega oggi la mamma nel suo messaggio. La sua bacheca si sta riempiendo di messaggi di vicinanza, affetto e di condoglianze. Oltre a mamma e papà, Lorenzo lascia un fratello di due anni più giovane di lui.

LEGGI ANCHE: Sarcoma di Ewing, il tumore osseo che colpisce bambini e adolescenti

“SI È ADDORMENTATO TRA LE MIE BRACCIA”

“Lorenzo ci ha lasciato alle 2,22 di oggi 22/11/22- scrive la mamma su Facebook postando la foto del ragazzino-. Si è addormentato tra le mie braccia sereno, mi ha sussurrato in questi giorni sempre ‘mamma ti amo’. Vorrei poter dire che è stato tutto semplice ma, nonostante la sua voglia di vivere immensa fino alla fine, la situazione da venerdì era peggiorata tantissimo“.

LEGGI ANCHE: Alice Manfrini è morta, su Tik Tok la sua battaglia contro il sarcoma di Ewing

“TANTO AMORE INTORNO A LUI”

“Parlerò a nome suo- prosegue Francesca Ferri-, sono sicura che Lorenzo abbia vissuto l’ultimo mese delle sua vita dentro a un sogno, nonostante il dolore fisico, grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene, grazie a all’amore immenso che ha sentito da parte di un mondo intero e da parte nostra che lo abbiamo amato più di quanto umanamente possibile. Grazie, abbracciaci tutti amore mio, ma ancora di più abbiamo bisogno di sentire che sei libero di brillare più forte che puoi”.

Qui sotto il video che la mamma alla fine di ottobre aveva condiviso sul suo profilo Facebook per mostrare tutti i disegni che Lorenzo aveva ricevuto:

LA MALATTIA

La malattia si era presentata tre anni fa, quando aveva 11 anni: Lorenzo aveva accusato una fitta proprio durante una partita di basket. Prima di allora, nessun sintomo nè nulla. Gli accertamenti hanno fatto emergere la diagnosi: tumore di Ewing, con sopravvivenza del 30%. Ha affrontato due operazioni e due trapianti. Frequentava il liceo scientifico Malpighi di Bologna. La mamma di recente ha raccontato anche lo sconcerto di essersi ritrovata di fronte a questa diagnosi senza che prima ci fosse stato nessun campanello d’allarme. “Non ho mai visto un tumore così grande in un corpo sano”, le ha detto un medico: lo ha raccontato lei stessa su Facebook.

L’APPELLO DEL 17 OTTOBRE

La richiesta della mamma di mandare al ragazzino lettere, disegni e messaggi era del 17 ottobre. Aveva chiesto disegni in vista del suo compleanno, il 10 novembre. Su Facebook aveva scritto: “Il periodo è un po’ difficile e Lorenzo, affetto da sarcoma di ewing, ultimamente, anche a seguito di qualche complicazione e fastidio fisico (è un eufemismo), è costretto a stare a casa con poca mobilità . È un momento di passaggio per lui, i vecchi compagni di classe stanno percorrendo strade diverse e i nuovi li conosce poco, nonostante adori studiare al liceo scientifico e sia bravissimo in matematica, questo è un momento un po’ faticoso. Mi domandavo, anche condividendo questo post, per chiunque avesse voglia di scrivere una lettera come si usava ai vecchi tempi (lui ama ricevere delle lettere, le tiene tutte da parte e se le rilegge spesso). Mi piacerebbe tanto che avesse la possibilità di interagire con più persone possibili. Non solo chi lo conosce già ma anche chi può raccontargli qualcosa di quello che fa, di quello che succede al di fuori. Tra un po’ compie gli anni, il 10 novembre e sarebbe un regalo bellissimo. Una lettera per lui un disegno, una foto di una animale (lui ama tantissimo gli animali), fotografie, lo porterebbero ad alleggerire i suoi pensieri”.

A LUTTO LA SQUADRA DI BASKET

Lorenzo, 14 anni, giocava a basket da anni ed era un grande appassionato di questo sport. La squadra di basket in cui giocava, la Asd Pallacanestro Castel San Pietro, ha pubblicato un messaggio di cordoglio sulla sua pagina Facebook, condividendo la foto del 14enne: “Oggi per tutti noi è un giorno buio. Stanotte purtroppo Lorenzo ci ha lasciati. Tutti i suoi compagni, allenatori e dirigenti si stringono attorno alla famiglia. CIAO LORENZO”.

LA VICINANZA DELLA PAGINA SPORTIVA ‘LA GIORNATA TIPO’

Tra le realtà che hanno seguito più da vicino la storia di Lorenzo c’è anche il mondo che sta dietro alla pagina facebook ‘La giornata tipo”, proprio dedicata al basket. Questa mattina hanno pubblicato su Facebook questo messaggio: “Lorenzo Bastelli, il giovane giocatore di basket che in queste settimane è stato letteralmente sommerso da migliaia di lettere provenienti da tutta Italia, dopo che sua mamma aveva chiesto un po’ di compagnia per lui visto che le sue condizioni non gli permettevano contatti con l’esterno, ci ha purtroppo lasciato questa notte. È una notizia che non avremmo mai voluto dare. Lorenzo sognava di tornare a giocare a basket, e di diventare un oncologo da grande per poter guarire tutti quelli nelle sue condizioni. Ha fatto in tempo a ricevere un’ondata di affetto per il suo 14esimo compleanno da parte di tantissime persone che lo hanno fatto sentire meno solo”.

(La foto di Lorenzo in copertina è stata pubblicata su Facebook dalla mamma Francesca Ferri)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it