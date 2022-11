Alice Manfrini è morta, su Tik Tok la sua battaglia contro il sarcoma di Ewing

BOLOGNA – È morta a 24 anni Alice Manfrini, la ragazza bolognese che aveva deciso di combattere la sua battaglia contro il tumore anche su Tik Tok, condividendo con i suoi follower i momenti duri, l’ospedale, le ricadute, perfino l’ultimo periodo alla ricerca della giusta dose di morfina per il dolore. Aveva fatto molta fatica a farselo diagnosticare quel tumore. All’inizio credeva fosse un problema legato al tanto tapis roulant che faceva in quel periodo. Era il giugno del 2020, c’era ancora il lockdown. Poi le prime riaperture, e Alice lavora come cameriera. Ma quel dolore non è mai migliorato. Fa alcuni controlli, ma nè le lastre nè la Tac hanno individuato quello che più avanti, solo nel febbraio 2021, sarebbe stato diagnosticato come sarcoma di Erwing. Ormai ad uno stadio molto avanzato.

Il periodo in cui Alice ha la diagnosi è ancora quello delle restrizioni anti Covid, Alice quando è ricoverata in ospedale per delle cure non può ricevere visite. Posta dei video, condivide le sue giornate. E poi continua a farlo una volta uscita dall’ospedale, raccontando giornalmente la sua vita e la sua convivenza con la malattia. Tra una chemio e l’altra finisce il percorso di laurea in Economia (e si iscrive a un successivo master). Intanto, su Tik Tok mette insieme più di 40 mila follower. Il suo motto diventa “No rain, no flowers“: senza le cose brutte, non ci sono le cose belle. Fa della sua storia un’occasione di speranza e di condivisione per altre persone colpite dalla malattia, la sua o altre.

La ragazza sarebbe morta il 10 novembre, anche se la notizia si è diffusa solo ieri, 15 novembre. L’ultima foto postata è di alcuni giorni precedenti e la ritrae insieme al suo gatto. Nell’ultimo periodo non postava più così frequentemente, probabilmente le sue condizioni di salute erano peggiorate. In un vecchio video aveva raccontato di immaginarsi, con le lacrime agli occhi, il giorno in cui le avrebbero detto ‘Sei guarita”‘. Quel giorno purtroppo per lei non è mai arrivato.

