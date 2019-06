VIDEO | Reti intelligenti contro il meteo pazzo, a Rimini Hera docet

Hera, per esempio, ha contribuito alla riflessione illustrando uno dei suoi progetti più importanti in campo idrico, il Piano di salvaguardia della balneazione e di salvaguardia idraulica adottato nel 2013 dal Comune di Rimini non solo per garantire una migliore qualità delle acque del litorale, ma anche per evitare gli allagamenti, sempre più frequenti in conseguenza dei cambiamenti climatici. “Inizialmente il progetto puntava ad aumentare la qualità dell’acqua del mare, ma è stato chiaro fin dall’inizio che l’intervento avrebbe potuto portare altri benefici: per questo nel tempo sono state apportate modifiche sul fronte della salvaguardia idraulica della città. Il piano si è così concentrato sulla capacità di smaltire attraverso i sistemi di pompaggio di condotte a mare l’eccesso di acqua pulita prodotto dalle pioggia. In particolare, grazie alla vasca Kennedy avremo una capacità di smaltimento a mare di 20 metri cubi al secondo che rappresenta la portata delle piogge centenarie. Con questo progetto abbiamo risolto definitivamente il problema della salvaguardia idraulica del centro di Rimini”, assicura il direttore generale Operation di Hera, Roberto Barilli.

“Nello stesso tempo, le ordinanze di divieto della balneazione si sono dimezzate. Quindi abbiamo avuto benefici di carattere ambientale, visto che le acque scaricate in mare sono più pulite, e benefici idraulici a fronte di eventi meteo straordinari”, aggiunge Barilli. L’Emilia-Romagna vuole fare scuola anche sul fronte dell’organizzazione “intelligente” delle reti elettriche e termiche.

Il nuovo piano energetico regionale punta a una decarbonizzazione dell’economia locale, abbattendo dell’80% entro il 2050 le emissioni gas serra. “Un obiettivo lontano, c’è ancora molto da fare”, ammette Attilio Raimondi, responsabile dell’attuazione del piano energetico della Regione. Anche in questo caso reti ‘smart’ che sappiano integrare le nuove tecnologie digitali nel campo del flusso delle informazioni e possono aiutare a costruire sistemi intelligenti e, soprattutto, sostenibili, capaci di abbattere i consumi e migliorare l’efficienza delle reti. “In questa fase le reti sono importanti, perchè sono un protagonista fondamentale del cambiamento del modello di sviluppo: dovranno essere reti ‘intelligenti’ in grado di governare i sistemi energetici in modo da consentire non più una generazione centralizzata, ma il contributo di tutti i soggetti del territorio alla produzione e alla distribuzione dell’energia”, sottolinea Riamondi.

Come gestori delle reti, le utilities sono in prima linea per la trasformazione ‘smart’ delle comunità. “In Emilia-Romagna, le aziende, essendo il risultato di integrazioni con una forte connotazione industriale, hanno avuto una capacità di investire in innovazione superiore alla media nazionale. Questo ha garantito la loro crescita, l’efficienza della gestione e la qualità dei servizi. Adesso, le parole chiave per il futuro sono sostenibilità e digitalizzazione, due concetti che vanno di pari passo”, osserva Luigi Castagna, presidente di Confservizi Emilia-Romagna. “Questi due fattori garantiranno la continuità operativa in termini di resilienza ai fattori del cambiamento climatico e la capacità di rispondere alle nuove esigenze dei territori. L’intelligenza applicata alla gestione delle reti permetterà una maggiore efficienza del sistema“, conclude Castagna.